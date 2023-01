"Efecto Massa" puso freno al dólar blue: ¿alcanza o volverá a acelerar rumbo a los $400?

El dólar blue venía acelerando desde mediados de diciembre, impulsado por una mayor demanda en un escenario de escasez de oferta y exceso de pesos, debido a la gran emisión monetaria. Así, paso a paso, se iba acercando al umbral de los $400.

Así, tras tocar el martes un valor récord de $378, el mercado recibió una noticia clave: Massa anunció la recompra de deuda pública en moneda extranjera, lo que inmediatamente hizo retroceder las cotizaciones de los dólares financieros, con un CCL que perdió en la sesión cerca de $11 y un MEP que bajó $1,50. Además, detuvo el rally alcista del blue, que bajó $2.

En plena crisis financiera en julio de 2022, tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, el blue también había escalado vertiginosamente hasta un valor de $338. En esa oportunidad, el legislador porteño de Republicanos Unidos Roberto García Moritán, marido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, había augurado que iba a llegar a los $400, algo que no sucedió el año pasado.

Ahora, la incógnita es si el anuncio de recompra de deuda alcanzará para frenar la suba o seguirá rumbo a los $400. En principio, los analistas anticipan jornadas de mayor tranquilidad cambiaria pero advierten que hay "fundamentals" que permiten proyectar un precio de $400 de acá a marzo, sobre todo porque en febrero cae estacionalmente la demanda de dinero.

Dólar blue: ¿$400 es un valor "lógico"?

Los analistas alegan que un blue a $400 luce "correcto" si se tiene en cuenta que, pese al rally alcista de los útlimos días, todavía está atrasado en términos reales en base a la evolución de la inflación y, también, por fundamentos monetarios. Es decir si se ajusta por el stock de pesos que hay en la economía tras la gran emisión monetaria de diciembre.

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler planteó que un blue a $400 "es acorde al valor en el que estuvo (a precios de hoy) en los últimos años, desde la vuelta del cepo, si se tiene en cuenta la correlación entre stock de pesos y precio del dólar".

Buteler indicó que "el blue tiende a estar alrededor de ese parámetro, algunas veces lo ves por arriba, otras por abajo, pero generalmente sigue esa tendencia. Cuando uno ve períodos largos de estabilidad en el tipo de cambio, suele coincidir con lapsos de estabilidad en la cantidad de pesos". Y calculó que, en base a ese parámetro, "da un dólar blue que hoy tendría que estar en $407".

A su vez, el economista Federico Glustein dijo que, según sus cálculos, "el valor teórico ajustado por inflación debiera ser de $411, mientras que teniendo en cuenta el stock de pesos en la economía da $395. Es decir que el blue todavía tiene un tramo para seguir subiendo".

En sintonía, Salvador Vitelli especialista en finanzas y agronegocios, juzgó que un blue a $400 pesos tendría "un precio correcto, acorde" a los fundamentos monetarios y de inflación.

"Si extrapolo la inflación que tuvimos en 2022 (94,8%) versus el aumento del blue (66,3%), el dólar informal para igualarla da que debería valer $405", proyectó.

Además, Vitelli calculó que "el dólar de pánico de octubre de 2020 ($195) ajustado por inflación hoy da $621, mientras que el precio de julio de 2022 ($338) hoy sería de $480".

Buteler comentó: "A mí me gusta más el ajuste por la cantidad de pesos que por la inflación, porque necesitás pesos para comprar dólares, cuando tenes sobrante de pesos la mayoría de las veces esos pesos se van a dólar".

"La correlación que tiene la cantidad de pesos con el precio del dólar se cumple mucho más en línea que si lo miro con la inflación", acotó Buteler, quien sostuvo que "la emisión de pesos es el principal driver, hay más cantidad de billetes en un mercado que está muy regulado y no les permitís a muchos comprar por otro canal que no sea el blue".

Por su parte, Emiliano Anselmi, analista de PPI, concordó que "hay un exceso de pesos muy marcado en el segundo semestre, pero particularmente desde fines de diciembre por la emisión del dólar soja 2, por las compras del BCRA de bonos en el mercado secundario y, en menor medida, por el déficit cuasifiscal".

"Por todo eso, calculamos el valor de equilibrio del CCL en $427, y con el blue da un valor parecido, con lo cual tranquilamente el dólar informal puede seguir subiendo. Es un tema de nominalidad de la economía, en la que creció más la cantidad de pesos que lo que subió el tipo de cambio", puntualizó.

El anuncio de Massa, ¿alcanza para calmar al dólar?

Buteler afirmó que la medida que dio a conocer Massa este miércoles "me parece que es positiva, ya que busca mejorar a la Argentina a nivel crediticio, bajar su riesgo país y obviamente mejorar los bonos externos. Pero viene pegado a esto: el tema de la administración de deuda en el mercado secundario; esto es, comprar y vender bonos, que menciona el propio decreto".

"En ese comprar y vender bonos, también se va a colar el tema de intentar administrar el valor del dólar MEP. Vas a tener una intervención que hoy en día ya la tenías, que muchas veces entraban faltando cinco minutos para marcarlo y decías ‘quién lo hizo’, si fue el ANSES o el Banco Central, pero sabíamos que eran manos oficiales involucradas en ese bajar del dólar a último momento y ahora lo vas a tener legalizado y transparente".

Buteler es de los analistas que anticipa una mayor calma en el mercado paralelo: "Ya sabemos que el Banco Central va a salir a hacer este tipo de operaciones y como dato adicional va a estar la intención de mantener el tipo de cambio más tranquilo de lo que vimos los últimos meses. Esto afecta al MEP y al CCL, pero el blue queda afuera y todos sabemos que el blue guarda cierta relación entre estos valores. No vas a tener un blue en 400 pesos si te mantienen el MEP en $330 o $340. No es el objetivo principal, pero el objetivo secundario es aplicarlo", completó.

Por su parte, Isaías Marini, economista de Econviews, consideró que "la medida, aparte de reducir el riesgo país, formaliza el mecanismo para intervernir en la brecha, y la suba en la tasa de pases apunta en ese sentido. Yo creo que algo de estabilidad en el corto plazo puede generar pero, en el fondo, no cambia la dinámica; la volatilidad del año electoral y la escasez de dólares por la sequía son factores que fácilmente pueden conducir a una nueva suba de la brecha cambiaria".

Frente a este, agregó que "el del dólar blue es un mercado chico y con poco volumen, por lo que la cotización puede variar significativamente. Parte de la suba de las últimas semanas era esperable, ya que la cotización estaba rezagada. Uno de los drivers fue la menor oferta disponible tras la disposición de que las tarjetas puedan tomar la cotización MEP para los turistas no residentes, además de la suba estacional de la demanda por las vacaciones. Pero también seguramente esté aumentando la cobertura frente a la volatilidad previa a las elecciones y las preocupaciones sobre lo que pueda suceder con la oferta de dólares en los próximos meses".

Por eso, consideró que no sería "descabellado pensar que el dólar blue pueda llegar a $400" en el corto plazo, "pero no por una cuestión de fundamentals sino por una cuestión de precaución".

En tanto, Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza, apuntó que "la oficializacion de la intervención por parte del Gobierno en el mercado de los dólares finanncieros MEP y CCL hace más transparente algo que ya todos conocían y descontaban".

"Vamos a pasar por unos días de calma cambiaria", la cual, sin embargo, no será demasiado duradera: "No más que eso, porque si bien el anuncio tuvo un efecto, los fundamentos por los que se venían dando los aumentos siguen intactos. La incertidumbre es el principal conductor de la suba de los dólares, en momentos donde abunda, y con los niveles de inflación que tenemos, el mercado siempre va a buscar cobertura en moneda fuerte".

"El dólar blue siempre va a ser el que más rápido reaccione debido a que es el único 100% libre y que tiene un mercado más pequeño, lo que hay que tener cuidado es con el efecto overshooting. Siempre que se producen estos episodios en los que la cotización sube tanto y tan rápido luego suele corregir a la baja, aunque finalmente siempre termina por sobre su nivel inicial. El tema con esto es qué tan frecuentes van a ser estos episodios", agregó.

Dólar blue: tensa calma, ¿antes de que vuelva a arrancar?

Para los expertos, entonces, los anuncios de Massa podrían ponerle un freno momentáneo a la suba del dólar blue, pero los "fundamentals" que muestra la economía, sumado a la amenaza concreta de la sequía, no alcanzarán para mantenerlo "congelado".

La economista Natalia Motyl afirmó: "Veo bastante difícil que el paralelo no llegue a los $400. De hecho, la brecha entre el MEP y el CCL con el blue se va a ampliar. Las operaciones en el mercado abierto solo pueden mantener artificial el MEP/CCL pero hoy el mercado anticipa que el dólar a $400 es el nuevo piso en las próximas semanas".

En este contexto, consideró probable un escenario con un dólar blue de entre $400 y $410 para la segunda quincena de marzo.

En tanto, para Vitelli, el anuncio de "le da un poco de espacio al blue para relajar pero no tanto porque el problema principal es la falta de liquidez que hay y la poca oferta genuina". Y agregó: "No estoy previendo que se desplome tanto la cotización. La tendencia del dólar blue sigue siendo al alza".

Al profundizar, dijo que "por el stock de pasivos que tiene el BCRA y su evolución, el CCL debería estar en $429. Bajo este fundamento, sigue estando barato por el stock de pesos en la economía, y no me parecería extraño, traspolando eso al dólar blue y la falta de liquidez que hay, que no opere tanto a la baja como pueden hacerlo los financieros".

Por eso, no descartó que, "cuando se desplome la demanda de dinero, podamos ver la cotización llegando a $400 a finales de febrero".

Por su parte, Federico Glustein, afirmó que es probable que tras el anuncio de Massa se demore un poco más el blue en llegar a $400, "porque algo de tranquilidad va a llevar". Sin embargo, con una economía que se verá impactada por la sequía y un menor ingreso de divisas, proyectó de que hacia febrero el paralelo podrá alcanzar esa cifra e, incluso, traspasarla hacia el mes de marzo".

* Para www.iprofesional.com