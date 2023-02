Charly Benvenuto, ex de Camila Homs, se habría cambiado el nombre “para no quedar escrachado”

n las últimas semanas, Camila Homs se separó de Charly Benvenuto, con quien se había vinculado luego de haber terminado su relación con Rodrigo De Paul, padre de sus hijos Bautista y Francesca. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió un dato desconocido de la biografía de Charly.

“Me quiero centrar en el ex de Camila porque me enteré que su nombre verdadero es otro y la historia que hay detrás de esta situación es de película”, comenzó contando el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live sobre el empresario que había conquistado a Homs tras los 12 años de relación con el futbolista de la selección argentina.

“El nombre verdadero es Carlos Pesqueira y en el barrio de Parque Chacabuco le decían Carlitos Karateca pero hasta acá no te conté nada del motivo por el cual Charly decidió hacer esto”, siguió Etchegoyen su relato con suspenso.

“Estuve en contacto con Pochi de Gossipeame que cuenta esto en su cuenta de Instagram y agrega que Charly en una época vendió zapatillas que eran copia triple A de marcas conocidas y por eso se modificó su nombre, para no quedar escrachado”, contó el periodista luego de poner al aire el audio de la instagrammer que brindó información.

“Todo esto que Pochi contó lo tengo confirmado, es cierto todo, no me digan que no es curiosa la historia detrás de Charly, el ex de Camila, ¿habrá tenido problemas en su barrio por estafas y por eso se modificó el nombre?”, dejó plantada la duda Etchegoyen.

A fines de diciembre y en LAM (América), la panelista Estefi Berardi confirmó la ruptura de la expareja de De Paul con Benvenuto, el empresario con quien estuvo de novia por varios meses.

La información habría llegado a través de un informante por medio de un audio de Whatsapp que le habrían mandado a Ángel De Brito explicando lo ocurrido: “Charly se pudrió, se cansó de Rodrigo De Paul, se cansó de que Camila estuviera pendiente del Mundial de Qatar y del famoso dedito (en alusión al gesto que hizo Camila en un vivo de Instagram cuando Rodrigo no fue a visitar a sus hijos recién llegado del Mundial). “Esto fue lo que hizo que él dijera, ‘Escuchame Camila, si vos estás conmigo ¿por qué le seguís enviando indirectas al papá de tus hijos?’”, agregó.

Si bien todo haría suponer que Camila seguiría enamorada de su expareja, Berardi se encargó de desmentirlo. “Nada más alejado de la realidad que ella sigue amando a Rodrigo sobre todo después de las situaciones dolorosas que vivió durante estos últimos días”, aseguró la panelista en aquel momento.

A mediados de enero, la expareja del campeón del mundo brindó una nota a Socios del Espectáculo (El Trece) y allí respondió a las preguntas del periodista sin pelos en la lengua. “¿Estás despechada? ¿Seguís enamorada de tu ex?”, le preguntó el cronista, en medio de las denuncias tanto contra ella como contra su padre, y el acuerdo económico al que llegaron tras la separación. “No, eso ya está, recontra ya está”, contestó segura. “Estoy en otra, ni pienso en eso”, continuó, como para dejar bien en claro su pensamiento al respecto.



Ante esto, en ese momento la modelo confesó que “lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”.

“Los chats son así, no son adulterados”, volvió a aclarar, a la vez que aseguró que “por más que esté recaliente la relación con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las coas”, aunque reconoció que “sí, soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta o que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.

