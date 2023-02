Carolina se comienza a entusiasmar

A fin de mes, a más tardar primeros días de marzo. Hasta ese momento, la senadora Carolina Losada podrá estirar su indefinición. Se mueve como potencial candidata a gobernadora, pero todavía no resolvió si lo será. Expectante y ya lanzado la espera el diputado provincial Maximiliano Pullaro, en lo que sería una parte o toda la interna del frente de frentes. El abanico de opciones de la oposición empieza a aclararse.

Si bien el gobernador Omar Perotti todavía no oficializó el calendario electoral, las cartas empiezan a marcarse. El mandatario tiene la lapicera y caja del gobierno, por ende no muestra apuro. Enfrente, en cambio, los tiempos son otros. Y detrás de la foto que compartieron Losada y la socialista Clara García en los últimos días hay un backstage no menor.

La senadora tiene ante sí una suerte de ultimátum. Sus aliados le pidieron que se defina en febrero, que no deje que arranque marzo sin precisar su rumbo. En su equipo le bajan dos tonos a la palabra, prefieren hablar de estrategia y plan del sector. Pero en concreto no hay diferencias sustanciales. La competencia es una cosa con Losada con cancha, de nombre y apellido, y otra sin ella.

Si Losada corre por la gobernación ordena el eje, el bloque que conforman entre alfileres una pata radical, una pata socialista, una pata PRO y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Si ella compite, se acomodan los melones. Queda una duda quizás: ¿El rosarino se sube a una PASO contra Losada y Pullaro? ¿O prefiere enfrentar a uno de dos?

Pero Losada tiene que decidirse no solo por ella, sino también por y para la suerte de sus aliados estratégicos. Su par en el Congreso Dionisio Scarpin se lanzó, pero está atado a la aventura de la periodista. Es muy conocido en el norte de Santa Fe, pero necesita fierros y tiempo para expandirse hacia el resto de la Bota. El diputado Mario Barletta, que colgó pasacalles en las rutas con su apellido, anda en una sintonía similar. La definición de Losada es personal, pero su repercusión es colectiva.

Hay una certeza en la política santafesina. Quienes la veían afuera a Losada hasta diciembre, ahora se permiten la duda. Ella, arrancó 2023 con agenda en la provincia, recorridas por los pueblos, gestos y fotos. Su decisión es personal, mucho en juego y la chance de competir a otra escala. Si se baja de la gobernación, ¿puede ir de diputada provincial en un eventual mano a mano con Perotti?,

Quien quiere y desea enfrentarla es Pullaro. El exministro de Seguridad celebró los números de la encuesta presencial que hizo Zuban Córdoba en la provincia a mediados de diciembre. Dicho muestreo lo pone arriba de todos en la compulsa del no peronismo, incluso de Losada.

Pullaro se concentra por estos días en venderse confiable ante el circulo santafesino, especialmente el rosarino. El diputado se apoya en el armado territorial que lo banca ostensiblemente en el interior de la provincia. ahí reluce el “radicalismo de los pueblos”. Pero en las grandes ciudades necesita más.

El diputado PRO Gabriel Chumpitaz le acerca vínculos con el empresariado rosarino, pero no alcanza. Hay una suerte de círculo rojo de Rosario que considera que Perotti tiene que ser el último gobernador no proveniente de la ciudad más poblada de la provincia y está dispuesto, por otro lado, a bancar a cualquier local que quiera calzarse la banda.

Pullaro lo sabe, no nació en Rosario, pero pelea por demostrar que tiene la expertise y el conocimiento que la ciudad requiere y demanda. Un ser y no ser, a la vez. “Soy yo, créanme”, algo así.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Pablo FORNERO