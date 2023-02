El Gobierno anunció un bono de 15 mil pesos durante tres meses para los jubilados que cobran la mínima

Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 17,04% a partir de marzo en base a la fórmula de movilidad jubilatoria. A ese incremento, se agregará un bono de $15.000 que se aplicará a los haberes mínimos durante tres meses. De esta manera, la jubilación mínima a partir del mes próximo será de 73.665 pesos; hasta ahora, era de 60.124 pesos.

El refuerzo que se abonará a las jubilaciones y pensiones más bajas alcanzará a todos aquellos que cobren menos de dos jubilaciones mínimas. Los $15.000 por mes se abonarán en marzo, abril y mayo para quienes perciban hasta una jubilación mínima y ese monto irá decreciendo progresivamente hasta los $5000 para los que perciban hasta dos haberes mínimos.

El incremento fue informado tras la difusión del índice de salarios que mide el Indec correspondiente a diciembre del año pasado, que permite calcular cada tres meses el porcentaje de la movilidad jubilatoria. El anuncio fue realizado a través de un mensaje del ministro de Economía, Sergio Massa y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

Este incremento se aplica también a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares (embarazo, asignación prenatal, asignación por nacimiento, asignación por adopción, asignación por matrimonio y cónyuge). De esta forma, la AUH subirá a 11.465 pesos a partir de marzo.

En total, el incremento se aplicará a 17 millones de personas que reciben alguna prestación. El bono de refuerzo implica una erogación para el Tesoro de 200.000 millones de pesos.

“Queremos consolidar un sendero de recuperación para mejorar el ingreso, ya que es algo central para el funcionamiento del mercado interno y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados. El sentido del bono es que sea una mejora que sirva para paliar los efectos de la inflación en su vida cotidiana”, explicó Massa.

El titular del la cartera económica agregó que la jubilación mínima, en base a la aplicación de la fórmula de movilidad y a los sucesivos bonos de refuerzo aplicados, tendrá un aumento del 125% entre marzo del año pasado y el mismo mes de 2023.

“Venimos trabajando codo a codo con ANSES para recorrer este camino de mejora, no sólo en jubilaciones, sino también en otras prestaciones de la Seguridad Social”, agregó Massa.

“Esta medida que estamos tomando para jubilados y pensionados nos va a permitir que el camino a recorrer en los próximos tres meses sea de mejora en la jubilación de base pero, además, de refuerzo desde el Estado para garantizar que el ingreso se vea mejorado”, concluyó.

Por su parte, Raverta expresó: “Poder decir que recuperamos 11 puntos de los casi 20 que se perdieron en el gobierno anterior es muy importante. Destruir es un instante y reconstruir y volver a garantizar que el bolsillo de los jubilados les permita vivir con dignidad es mucho más lento”.

El impacto del bono

Según explican los especialistas en seguridad social, la importancia de añadir un bono será crucial durante mucho tiempo. El análisis del Gobierno es que si no se hubiese vuelto a otorgar otro bono, tal como viene ocurriendo, muchos jubilados pasarían a cobrar menos que el mes anterior. Y no percibirían ningún incremento en sus haberes.

“El bono vino para quedarse. No lo pueden sacar porque el próximo aumento siempre se come el bono. Si dejas sin bono el jubilado percibe que en ese trimestre no tuvo ningún aumento. Si el bono se hace permanente es un aumento encubierto y se podría plantear judicialmente si no corresponde a todos los jubilados”, explicó la abogada Andrea Falcone, especialista en temas provisionales.

“Si no se renovara el bono es como si los jubilados no recibieran aumentos. La gran mayoría de los jubilados nunca saben bien que es lo que están cobrando, si le sacan el bono inmediatamente van a percibir que no tuvieron ningún aumento en este trimestre”, advirtió Falcone.

Con información de www.infobae.com