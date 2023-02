Mársico: “Perotti tiene la provincia explotada y el único responsable es él y su soberbia"

“Si el Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, Dr. Daniel Erbetta, manifiesta que la policía perdió el control de la calle, en relación esencialmente al baño de sangre que está padeciendo el Departamento Rosario y quién debe conducir a la policía es el poder político en este caso concretamente el Ministro de Seguridad y si vamos más arriba el Gobernador, evidentemente que este último nunca tuvo ni la más remota idea de cómo concretar ese objetivo, que incluso fue uno de los ejes de su campaña”, alegó el Concejal Mársico.

“Vamos por el cuarto Ministro de Seguridad, en aproximadamente tres años y dos meses de gobierno a cargo de Omar Perotti, sucesión de personas todas inoperantes, que fueron el fiel reflejo, de un fracaso total en esta cartera ministerial”, fustigó el edil pedepista

“Recuerdo el discurso de Omar Perotti, el día de su asunción como Gobernador y cuando en uno de los pasajes de su pobre alocución se dirigió al Ing, Miguel Lifschitz y haciendo referencia a esa gestión que finalizaba. habló del “aumento de delito, del desgobierno político y la autonomía de la Policía de la Provincia” y manifestó enérgicamente “esto se acabó”, vaya paradoja, hoy el Presidente de la Corte Provincial le envía un mensaje al Gobierno diciendo que la policía perdió la calle. ¿Qué desvarío de ideas habrá tenido el Gobernador actual en ese momento para esgrimir tantas expresiones desafortunadas a la dirigencia que finalizaba su gestión”, dijo Mársico.

“Hoy Perotti tiene la provincia explotada y el único responsable es él y su soberbia, su pésima manera de conducir, la falta de un plan de gobierno; obvio que es una situación sumamente difícil; pero entonces no había un programa, no existía una planificación, para enfrentar esto, todas fueron frases vacías de contenido, para ganar una elección allá por el año 2019; bueno aquí están los resultados todos nefastos”, alegó el Concejal del PDP.

“Creo que ante un coyuntura adversa y muy preocupante, sería el momento oportuno de generar consensos con los diferentes sectores políticos, no divisiones y fijar políticas de seguridad en las que todos acuerden un plan hasta la finalización de este mandato, es urgente, la situación no da para más”, sugirió el legislador local.