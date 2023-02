¿El BCRA tocará la tasa para que el plazo fijo rinda más?: esto prevén expertos del mercado

Ante una inflación que en enero se habría acelerado y rondaría entre 5,5% y 6%, y estimaciones preliminares que reflejan que el costo de vida seguirá en ese ritmo, la incógnita en el mercado es qupe hará el Banco Central con la tasa de política monetaria y el rendimiento de los plazos fijos este mes.

La entidad monetaria mantiene la tasa de interés del plazo fijo sin cambios desde hace tres meses.La última vez que la tocó fue el 15 de septiembre cuando la elevó 5,5 puntos con lo cual la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 75%, lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 107%, con lo cual el rendimiento del plazo fijo minorista es de 6,2% mensual.

Hasta ese mes, venía ajustando el rendimiento de esos instrumentos de inversión cada 30 días desde comienzo de año, pero en octubre cesó esa política. Y hace tres meses que la tasa es real positiva.

Tras la desaceleración inflacionaria de noviembre y diciembre, la duda en enero era si el BCRA bajaría la tasa, algo que finalmente no ocurrió, y que los economistas calificaron como una decisión correcta y prudente.

Pero en solo un mes el escenario cambió, las consultoras relevan una aceleración inflacionaria en enero, el dólar blue se recalentó en el último tramo de enero y en febrero los analistas prevén que podría tocar el umbral de $400, mientras que los dólares financieros están más contenidos por la intervención oficial en el marco de la recompra de deuda externa, pero hay factores que podría impulsarlos al alza en un escenario de escasez de divisas, exceso de pesos y caida estacional de la demanda de dinero. Así, ahora la duda gira en torno a si el BCRA mantendrá la tasa o podría subirla

Tasas: ¿qué prevén los analistas?

La expectativa de los analistas consultados por iProfesional es que el BCRA mantendrá sin cambios la tasa de política monetaria y el rendimiento de los plazos fijos. Y prevén que la entidad monetaria comunique esa decisión luego de que se conozca la cifra oficial de inflación de enero que difundirá el INDEC el próximo martes14 de febrero. El directorio del BCRA suele reunirse los jueves con lo cual es probable que el 16 de febrero se conozca la resolución.

Y es que la cifra de inflación oficial de enero es clave. Al respecto, Santiago Franco, analista de research de GMA Capital planteó "la decisión sobre la política monetaria dependerá en parte del dato de inflación de enero, venimos de dos meses donde la tasa de LELIQ fue positiva en términos reales, algo que podría volver a suceder si la inflación no supera el umbral de 6,2%".

"Si el aumento de precios se encuentra en línea con lo esperado por el mercado (5,7%), la tasa de política monetaria probablemente se mantenga sin cambios, tal como lo vimos en los últimos capítulos de 2022", evaluó.

En sintonía, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI señaló que "según cuál sea el dato de inflación el BCRA decidirá, si es superior a 6% no habría que descartar una suba de 200 puntos en línea con lo que ocurrió con la suba de tasas de los pases pasivos del 18 de enero que la subió de 70% a 72%".

De todos modos, el analista aclaró que "mi escenario base es que el BCRA no va a tocar la tasa". Y acotó: "lo que si descartamos es una baja que hace un mes atrás se pensaba como posible. el escenario base es un estatus quo que se mantenga en este nivel con cierta chance de que suba".

Alejandro Giacoia, economista de EconViews concordó: "creemos que la tasa se mantendrá constante en el nivel actual, aunque ahora claramente el riesgo de la proyección es a la suba y no a la baja".

" Con la baja de la inflación en noviembre y diciembre hubo rumores de una posible reducción, pero eso con el dato de enero creemos que está descartado. De mínima deberá quedar en 75%. Otro tema que juega a favor de pensar en que debe mantenerse alta es que la demanda de dinero suele caer en febrero y marzo, por eso no sería bueno que la tasa además desincentive el peso", fundamentó.

A su vez, Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores, opinó que "el BCRA va a mantener la tasa de política monetaria sin cambios ya que la nominalidad de la economía parece alinearse en torno al 6%, actualmente, la tasa de las Leliq a 28 días equivale a 6,2% en términos de tasa efectiva mensual (TEM) mientras que el BCRA aceleró la tasa de devaluación a la zona del 6% en las primeras 8 ruedas de febrero".

Tasas: ¿cuáles son las razones por las que el BCRA la dejaría sin cambios?

Franco aseguró que "el límite para subir la tasa de interés radica en la dinámica de los pasivos remunerados, si la tasa de política monetaria supera a la inflación, los intereses de las Leliqs crecen por encima de los precios, y así, se corre el riesgo de que los propios intereses generen una bola de nieve".

De igual mirada, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, explicó que "si ponen una tasa de Leliq muy alta eso le genera problemas monetarios", y precisó que por intereses de leliqs se pagan alrededor de $650.000 millones mensuales.

Anselmi también cree que el BCRA evita una suba de tasas por el impacto que tiene en el déficit cuasifiscal "que en enero tocó un récord de $702.000 millones, un 0,6% del PBI".

Por su parte, la economista Natalia Motyl estimó que el BCRA "es probable que mantenga estable la tasa por hay factores locales como el enfriamiento de la actividad económica de los últimos 3 meses de 2022 que hoy preocupan al gobierno y el encarecimiento del crédito que afecta tanto a los hogares como las empresas".Y consideró que "hoy habría que ser prudente con la suba de tasas aunque sin dejar que los instrumentos en pesos pierdan atractivo frente al dólar".

Por su parte, Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq, analizó que "no prevemos que el BCRA eleve la tasa de Leliq en febrero porque desde que se implementó el ‘corredor de tasas’ (la estrategia donde el Tesoro define en las licitaciones primarias el techo del corredor y el BCRA determina la tasa de Leliqs a partir de la decisión del Tesoro) la entidad aumentó la tasa de Leliqs después de que el Tesoro convalide mayores tasas en las LEDES". Y precisó que "el Tesoro lleva dos meses consecutivos donde baja la tasa promedio ponderada por monto adjudicado de LEDEs".

"Si bien en el mercado secundario las LEDES cotizan a TEAs implícitas ligeramente superiores, el Tesoro pudo colocar en enero tasas por debajo de esos rendimientos un indicio de la elevada participación pública en las licitaciones primarias. Teniendo esto en cuenta y, además, que la inflación de enero se aceleraría pero todavía a niveles compatibles con la tasa de Leliq actual, no esperamos una suba en febrero", justificó.

Asimismo, el economista Federico Glustein prevé que el BCRA "va a dejar igual la tasa por una cuestión política no por una económica, es decir, para no complejizar el financiamiento intra gobierno y para no convalidar la crítica de Juntos por el Cambio respecto a la viabilidad de la deuda en pesos"

Sin embargo, Glustein cree que "el BCRA deberia subir la tasa entre 200 y 300 puntos por varios motivos: porque suele haber caída en la demanda de pesos en febrero, porque la inflación quebró la racha bajista y se posicionó en 6% mensual , y si en febrero sigue o supera la de enero no quedará otra que elevar tanto de Leliqs cómo la de plazo fijo".

Tasas: ¿qué factores claves podría decidir al BCRA a subirla?

Menescaldi sostuvo que dos factores claves para definir una suba de la tasa son "el dólar y el mercado de deuda en pesos". Al respecto, el economista evaluó que "el BCRA va a esperar para subir la tasa, salvo que haya alguna disrupción en el mercado financiero, si ve un desplome de la deuda en pesos y que se están yendo a dolarizar, eso va a desencadenar un alza de la tasa".

En ese sentido, Menescaldi dijo que tras los cruces por la sostenibilidad de la deuda en pesos entre el gobierno y la oposición," si el mercado cree o no que se puede reperfilar o defaultear, ahí eventualmente podes tener un problema, pero hoy por hoy no creo".

"A partir de que los inversores empiecen a salir del mercado de deuda en pesos es que va a tener que subir la tasa y ese riesgo lo veo a partir del segundo trimestre", comentó.

Con la misma lectura, Anselmi aseguró que un factor crucial para la tasa "es el rumbo de los dólares financieros, Y subrayó que "parecería que con la suba de tasas de los pases pasivos y de caución logró contener la escalada de los dólares, si eso se mantiene, juega en favor de dejarla como está, pero si llega a despertarse de nuevo la dolarización no le va a quedar otra que subirla". Para el experto, "la suba de tasas responde más a lo que pase con los dólares financieros que a lo que pase con la inflación".

Por su parte, Giacoia afirmó que "si la inflación se mantiene en torno al 6% mensual la tasa está en linea, el 75% TNA equivale a 6.18% mensual efectivo entonces no veo que sea necesaria una suba inmediatamente". Pero acotó que "sí puede hacer falta en el caso de que los dólares paralelos se disparen producto de la incertidumbre en cuanto a la deuda o a las elecciones".

A su vez, Salvador Vitelli, especialista en finanzas especuló que bajo una posible de emisión de pesos vía dolar soja 3, que se suma a lo que emiten para pagar los intereses (de leliqs) y la compra de bonos en el mercado secundario, quizás puedan subir la tasa para evitar que todos esos pesos se vuelquen en la economía".

"Aunque me lo imagino más para abril-mayo donde podríamos alguna turbulencia con la deuda en pesos", estimó.

* Para www.iprofesional.com