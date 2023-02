Honestidad, austeridad, convicción, compromiso, valores éticos y morales

A raíz de un video que llegó a mis manos sobre un reportaje hecho por la Cadena BBC, en donde el reporteado era Pepe Mujica, me puse a pensar en la gran crisis de valores éticos y morales que aquejan a las sociedades actuales.

Me vino inmediatamente a la memoria un recuerdo de mi más tierna infancia.

Siendo un niño de apenas unos cuatro años de edad, en mi Córdoba natal, mi madre me subió a “upa” para que pudiese ver desde la puerta de mi casa, entre la gente que se había congregado en la calle, pasar en un auto descapotable al entonces Presidente de la Nación, Dr. Arturo Illía junto al Presidente Francés, Charles de Gaulle. Yo no tenía clara noción de quienes eran esos personajes, a pesar de que mi madre me había explicado lo importantes que eran. MI mente registró ese momento y me fue acompañando a través de mi vida.

Recuerdo, con absoluta nitidez, las imágenes, en blanco y negro que emitía la televisión, cuando el golpe de estado de la llamada “Revolución Argentina” expulsó al Dr. Illía, poniendo, nuevamente, fin a un gobierno democrático.

En este año electoral que estamos transitando es bueno recordar la figura de este gran estadista.

Arturo Illía fue un ejemplo de honestidad toda su vida, tanto en su actividad profesional como en el desarrollo de la función pública. Hoy podemos comprender que para quienes, con viles argumentos, derrocaron mediante un golpe de estado al gobierno democráticamente constituido, escondían el verdadero móvil de la asonada contra el gobierno del Presidente Illía, que fue su compromiso con los valores republicanos, tales como la honradez y la transparencia administrativa, su predisposición permanente al diálogo, su respeto por la independencia de los poderes republicanos. Toda esta forma “atípica” de hacer política que Illía implementó desde el poder, constituía una barrera infranqueable, para quienes pretendían que desde la función pública, se llevaran adelante negocios oscuros, en desmedro de los intereses de la Nación.

Arturo Illía ocupa hoy un destacado lugar en la historia Argentina, un ejemplo de honestidad y de capacidad en la gestión pública, demostrado tanto en el ámbito privado, como así también, en sus actos de gobierno. En este último sentido, es de destacar la Ley de Medicamentos, la anulación de los Contratos Petroleros, la anulación de los Gastos Reservados, la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, la Garantía de las Libertades Públicas, la austeridad Republicana, la vigencia del Derecho de Huelga, la creación del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Política Exterior Soberana, como así también, haber logrado implementar una imputación en el presupuesto nacional de recursos y gastos, para optimizar el sistema educativo argentino, de un veinticinco por ciento del total, el mayor porcentaje que se registra en toda la historia Argentina.

Como decía más arriba, en este año electoral vale la pena recordar, tanto para dirigentes partidarios, postulantes a cargos electivos y ciudadanos comunes con vocación republicana, el legado de este gran hombre y comprometerse a recrear desde nuestro presente, esa etapa de nuestra historia, en donde podremos apreciar, como aprendizaje necesario, un sin número de ejemplos sobre lo que significa ser un gobernante del y para el pueblo, manteniendo con tenacidad los principios doctrinarios que lo llevaron al poder, cumpliendo de esta manera con el mandato que la ciudadanía le confirió y con la palabra empeñada.

Honestidad, Austeridad, Convicción, Compromiso, valores éticos y morales a los que jamás habría que renunciar.