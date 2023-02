Mal de muchos, consuelo de tontos

El ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, insistió en que la violencia originada por las organizaciones delictivas no tienen que ver exclusivamente con la ciudad de Rosario, ni la provincia de Santa Fe. Por el contrario, reiteró que es un problema que crece en toda la Argentina. Fue a raíz del asesinato de un barrabrava de la ciudad de Paraná. Mediante sus redes sociales, el funcionario santafesino expresó: “ Lo dijimos: no es un problema solo de Rosario, no es de Santa Fe. Es un problema que crece en Argentina. Y es grave. Por eso nuestro reclamo de un abordaje federal y urgente”.



No es la primera vez que la administración provincial advierte que la problemática del crimen organizado no se reduce al territorio santafesino sino que es un flagelo que se da en todas las provincias del país, por lo que reclamaron, en reiteradas oportunidades, mayor intervención y apoyo.

La semana pasada, en Casa Rosada, y luego de un ida y vuelta de reproches entre el gobierno nacional y el provincial respecto a la crítica situación por la que atraviesa la ciudad de Rosario por el accionar del delito organizado (narcotráfico), el gobernador Omar Perotti y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvieron un encuentro a solas.

En la reunión -que según confirmaron a AIRE fuentes gubernamentales, tuvo un inicio tenso pero que terminó más distendida-, Perotti le planteó al mandatario nacional la necesidad de contar con más agentes de fuerzas federales y un accionar más concreto, más coordinación entre las jurisdicciones, control de las cárceles federales y avances en materia de reforma y robustecimiento de la justicia federal.

En materia judicial, el gobernador pidió más empleados para los juzgados federales y las fiscalías y la creación de más juzgados federales en Rosario. Además, reclamó la instalación de una sede local de Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el lavado de dinero y que se incluya en sesiones extraordinarias los proyectos de reforma de la justicia federal. El gobernador le reclamó al presidente que se involucre más en las cuestiones y hechos cotidianos que ocurren en Rosario y no de forma espasmódica.

Sobre las cárceles federales, Perotti exigió más control sobre las unidades penitenciarias que hay en Santa Fe y dependen la interventora del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós de Rébori.

Con información de Aire de Santa Fe