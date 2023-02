Alexis Mac Allister borró todas sus fotos con Cami Mayan, pero dejó un posteo romántico con Ailén Cova

Alexis Mac Allister sigue en boca de todos y no precisamente por la posibilidad de sumarse al Manchester City. Todos hablan de su polémica separación de Cami Mayan, a quien habría dejado por Ailén Cova, su mejor amiga. Aunque no emitió palabra sobre la ruptura, un gesto confirmó el fin de su historia con la influencer: eliminó de Instagram todas sus fotos juntos, aunque dejó algunas donde aparecen con amigos y familiares.

Lo que el futbolista -que salió Campeón del Mundo en Qatar 2022-, no sacó de sus redes fue un posteo amoroso con Cova, a quien conoce desde adolescente. En 2015 le dedicó un mensaje cariñoso con un collage de ambos en la pileta y sus seguidores no lo perdonaron. “Se me cayó un ídolo. Hoy estás arriba, pero mañana no sabés”, “Ojalá esta piba te banco como lo hizo la otra. Sos un desagradecido” y “Seguro se comían desde antes. Sos de cuarta”, fueron algunas de las reacciones que generó

Mientras Alexis y Ailén planean su nueva vida en Europa, Mayan ya se instaló en Buenos Aires y se refugia en sus amigas, con quienes se las vio en algunos bares. También se distrae haciendo actividad física, según las imágenes que compartió.

Fuente: TN