¿De qué se sorprende Gobernador?

El gobernador Omar Perotti se sorprendió ayer ante la decisión de los docentes públicos y privados de rechazar el aumento del 33,5%, que a su juicio es igual al que se acordó en la paritaria nacional, aunque ayer el líder de Amsafé Rodrigo Alonso aclaró que es inferior a la suba del salario mínimo docente en el país que pasó de 90.000 a 130.000 pesos (43,9%) y al 40% que otorgó la provincia de Buenos Aires. El rechazo “no es una buena noticia para los alumnos, los padres, los docentes y para nosotros porque la expectativa era otra”, admitió el mandatario. “Ahora habrá que seguir conversando, hay voluntad suficiente para encontrar una salida al conflicto”.



Perotti explicó que su gobierno hizo un “gran esfuerzo” al ofrecer a los docentes de Santa Fe el mismo aumento del 33,5% que los mismos gremios –Ctera, Sadop y UDA, entre otros- aceptaron en la paritaria nacional. “Además, en esa mejora no tenemos incorporado otros logros importantes para acompañar la tarea, como es el Boleto Educativo Gratuito para los docentes de las zonas urbanas y rurales”.

“Seguiremos dialogando, buscaremos la forma” de solucionar el conflicto, anunció el gobernador. “Inicialmente, habíamos pensado en un aumento del 15% en marzo, lo llevamos al 18% (17,5%), más 8% en mayo y 8% en julio para acercarnos al 33,5% nacional”, con cláusulas de revisión en mayo y julio. “Esto es lo que llama la atención. No hay una revisión, hay dos, es decir si en mayo estamos desfasados con la inflación ya había una instancia de revisión (y lo mismo en julio). Habrá que seguir dialogando”.

-¿Es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia?

-Cuando planteamos un aumento del 15% en marzo y pasó el 18%, entendíamos que estábamos haciendo un esfuerzo importante. Cuando se conoce la paritaria nacional, el acuerdo incluye a las provincias más atrasadas. No es el caso de Santa Fe, que tiene sueldos entre los mejores del país, con una recuperación en el plantel (y en los ingresos) de los directores de escuelas” que es importante. “Más, otros logros pedagógicos y el aumento de las horas cátedra”.

Dos paros de 48 horas en las primeras dos semanas de marzo “no es lo deseable”, dijo Perotti. En el comienzo de cada ciclo lectivo, “hay una mecánica que ojalá algún día se corrija. Porque ya van once o doce años que las clases no empiezan normalmente en la provincia. No quiero evaluar yo, porque se sucedieron gobiernos” de distinto signo político” y conducciones sindicales diferentes. Será parte de alguna metodología de decisiones (en Amsafé y Sadop) que los lleva a que esto ocurra. No es lo deseable”.

-Los gremios UPCN y ATE no están conforme con la propuesta y fueron al diálogo. ¿Esto podría haber pasado con los docentes?

-Cuando en algunos lugares no hay ninguna propuesta a favor de aceptar, es muy raro –respondió Perotti en obvia referencia a las asambleas de Amsafé en Rosario y en Rafaela que omitieron las mociones a favor del aumento–. No le dieron a los afiliados la opción de votar si están de acuerdo. Pero bueno, cada gremio tiene su modalidad. El diálogo está abierto. La medida de fuerza no es liviana, son (cuatro) paros en el inicio del ciclo lectivo, cuando hay propuesta seria y una mejora importante que muchos sectores privados quisieran tener y no la tienen -apuntó.

“Apuesto, como siempre, al diálogo”, remarcó el gobernador. “Nos vamos a sentar en la mesa y encontrar alternativas para que los chicos estén en clases y la educación santafesina siga mejorando en calidad, pero además con más horas. Esto está incluido también en el aumento de recursos para la extensión horaria en Santa Fe. Es una hora más para los maestros y profesores.

“Seguiremos dialogando y poniendo en valor el esfuerzo importante que ha hecho la provincia. Y escuchar si surge alguna alternativa que nos permita encontrar una salida. Es lo que deseamos”, concluyó.

Con información de Pagina 12