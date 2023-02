El Gobierno es una "bolsa de gatos"

En alguna oportunidad, Juan Domingo Perón dijo: "los peronistas son como los gatos, que cuando parece que se están peleando, en realidad se están reproduciendo".

Pues bien, tal parece que dentro del actual Gobierno, que dicho se a de paso, llámeseles kirchneristas, albertistas, o como más les guste, en definitiva no son otra cosa que peronistas, esta vez no hay reproducción sino pelea, llana y lisa.

Y es que la coalición Frente de Todos es, a ojos vista, un ejemplo de la cara más cruel que puede mostrarnos la política.

Casi desde el inicio de la presente gestión, los cortocircuitos estuvieron a la orden del día: un Presidente que no se habla con su Vicepresidenta, quien lo ubicó en el lugar en que hoy está; ministros que se enojan por no ser invitados a "hacer rostro" en algún acto oficial; renuncias en manada de altos funcionarios que solo pretenden forzar algún tipo de situación y, que después, son alegremente rechazadas, cuando el objetivo es conseguido; y hasta audios de influyentes legisladores con epítetos irreproducibles, dirigidos al Presidente, sin importar que no solo se trata de un señor llamado Alberto Fernández, sino que también es el Primer Magistrado de la Nación, electo por el voto popular y democrático de la mayoría de los ciudadanos.

Mañana se llevará a cabo uno de los actos más solemnes y protocolares que existen dentro del calendario político argentino. Mañana, Alberto Fernández, en su carácter de Primer Mandatario, irá al recinto del Congreso Nacional, y ante Diputados, Senadores y público en general, dará el habitual mensaje de apertura de Sesiones Ordinarias para el actual período 2023. Eso sí, esta vez no contará con el apoyo masivo del todo el aparato partidista que ideó Perón para cuidarse las espaldas: no estarán presentes, ni dentro ni fuera del Congreso de la Nación, las bases sindicales, gremiales y, también los movimientos barriales, que siempre han apoyado, sin chistar y batiendo bombos, cada una de las medidas anunciadas por los Gobiernos peronistas.

Habrá que esperar, entonces, hasta la culminación del mensaje presidencial, para sacar una clara y cabal lectura de como se va a desarrollar lo poco que le queda a este Gobierno dentro del poder.

Pero algo sí es seguro: no va a haber, en este caso, sonrisas ni alegrías, sino más bien rasguños y magulladuras que serán imposible de ocultar, exactamente igual que cuando los gatos se pelean.