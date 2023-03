Mariela “La Chipi” Anchipi salió en defensa de Dady Brieva y contó que pensaron en irse del país

Mariela ‘La Chipi’ Anchipi contó recientemente que junto a su esposo Dady Brieva están evaluando la opción de irse de la Argentina. Esta afirmación llegó después de que circulara la versión de que el humorista recibió 15 millones de pesos (unos 40 mil dólares al cambio) para realizar dos shows y ofrecer una charla con el gobernador Ricardo Quintela en La Rioja.

Ante los insultos y ataques que recibió el ex Midachi, la bailarina salió al paso y concedió una entrevista a Radio Ciudad AM 1110 donde contó cómo estas acusaciones impactaron a nivel familiar. “Nos han dicho que lo pudieron estar operando a Dady y que por ejemplo no dejemos el auto en un estacionamiento o que nos manejemos en taxi por seguridad”, relató.

En este sentido, destacó el peligro que representó para ellos el ser víctimas de esos trascendidos: “Se van a la mierda, no tienen ningún tipo de ética moral y conexión con la realidad. No tienen un stop. Esas cifras hay formas de comprobar si se paga de esa manera, hay que salir a aclarar porque lo repiten 24/7. Si no salís a parar las noticias ruedan y ruedan. Hay un montón de fake news que ya se convirtieron en leyendas urbanas”.

Con respecto a las reacciones violentas y las informaciones que vincularon al comediante, la artista señaló: “Él es una persona que es pública porque dice lo que piensa y lo atacan, en su momento fue Echarri y Duplaá, después Andrea del Boca, y siempre dicen lo mismo, que el artista es un chorro”.

La Chipi remarcó que Dady nunca dejará de hacer pública su postura política, pero remarcó que evaluaron un “plan de contingencia” si los ataques en su contra escalan. “Sí me planteó que si se ponía más agresivo el asunto que yo tenía que agarrar los dos chicos e irme del país. En este mundo es como que te haces experta en esquivar balas”, completó

Fuente: TN