Tras su última internación, Chano sorprendió a sus fans y confirmó que dará dos shows en marzo

A dos semanas de su internación, Chano Charpentier volverá a los escenarios. Este jueves se confirmó que la fecha que tenía pautada para los próximos días en la Ciudad de La Plata sigue en pie.

El artista se presentará el próximo viernes 10 y sábado 11 de marzo a las 20 en el Estadio Atenas. Será una fecha muy emotiva, ya que el cantautor volverá a reencontrarse con sus fanáticos. Además, el viernes 17 de marzo se presentará en el Lollapalooza Argentina 2023.

Qué fue lo que le pasó a Chano Charpentier

En la mañana del 17 de febrero, Chano Moreno Charpentier fue internado en el Sanatorio Otamendi. Durante varios días el cuadro del cantante fue reservado.

En medio de especulaciones y todo tipo de comentarios sobre la salud del artista, su mamá Marina Charpentier rompió el silencio y publicó un fuerte pronunciamiento a través de Instagram.

Si bien no quiso dar detalles sobre el parte médico del ex de Tan Biónica, apuntó contra aquellos que se manifestaron de forma despectiva sobre el cantante. “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, señalo.

Luego, para aliviar tensiones agradeció a su familia, cercanos y seguidores de Chano por sus mensajes de apoyo: “Cómo siempre gracias a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia”.

En la misma línea, Bambi -hermano del artista- agradeció las palabras de cariño y la preocupación que demostraron los fans, pero también les pidió a los usuarios que dejen de criticar u opinar sobre cuál debería ser el tratamiento indicado para el cantante.

“Gracias por el amor y las buenas energías par ami familia en estos días grises. Acompañamos a Chano en su recuperación, confiando en su fortaleza y corazón de luchador para ponerse cada día mejor”, arrancó diciendo en una historia de Instagram donde además agradeció al equipo médico.

Luego de expresar su gratitud, el exbajista de Tan Biónica expuso: “Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos, o como se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad, que por favor sean respetuosas de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante”, expuso.

Fuente: TN