Las empresas de Precios Justos accedieron a importaciones por u$s 3.500 millones

Con una inflación que a partir del dato de febrero podría superar el 100% interanual, el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, puso las importaciones como “zanahoria” para que las empresas firmen un acuerdo de precios semestral, con topes de aumento del 3,2%. En solo 4 meses, las compañías que forman parte de Precios Justos accedieron a importar por u$s 3500 millones y fueron uno de los pocos sectores con plazo de aprobación “inmediato”.

Así se desprende del primer informe de gestión del sistema importador SIRA, difundido por la AFIP, la Aduana y la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, para el cuatrimestre entre octubre 2022 y febrero de este año. Allí se establece que desde que el SIRA reemplazó al anterior mecanismo de las SIMI, hubo solicitudes para importar por u$s 35.386 millones, y el Gobierno autorizó u$s 27.335 millones, equivalente a 236.717 SIRAs.

De ese modo, se observa que las importaciones con el régimen SIRA aumentaron un 11%, si se compara octubre 22-febrero 23 con el mismo período del año anterior. Sin embargo, si se dejan afuera las importaciones de combustibles y energía, cayeron un 4%. Economía adelantó importaciones de energía durante el verano por una mejora en los precios internacionales. En la evolución mensual, las autorizaciones se van incrementando a lo largo de los meses: en octubre no llegaron a u$s 4000 millones, y para febrero se acercaron a los u$s 7000 millones.

El Gobierno mira muy de cerca quiénes son las empresas que piden importar. De las 21.885 compañías que hicieron solicitudes, fueron autorizadas 19.048, por lo que quedaron afuera del MULC más de 2800 empresas. De las autorizadas, el 86% son pequeñas, el 11% medianas y el 3% grandes. Las grandes, tomadas como aquellas que importan montos superiores a los u$s 10 millones, tuvieron mejores porcentajes de aprobación: 98% entre lo autorizado y solicitado y 87% fue en el caso de las pymes.

El informe oficial muestra cuáles fueron los sectores con mayor cantidad de aprobaciones: lideran con u$s 6.286 millones los que están incluidos en los requisitos de la comunicación 7622 del Banco Central, como los de los rubros farmacéuticos o los bienes para obras públicas, como el gasoducto. Le sigue energía, con u$s 5298 millones, y en tercer lugar el Gobierno agrupa a las empresas que forman parte del acuerdo de Precios Justos, que tuvieron autorizaciones por u$s 3501 millones. En los tres casos, el plazo de aprobación figura como “inmediato”, mientras que en otros como vehículos puede ascender hasta 120 días.

La ventaja del “canal verde” al que acceden las empresas que están dentro de Precios Justos se da en un contexto donde comenzaron las reuniones entre las firmas y la Secretaría de Comercio Interior para monitorear el programa, a un mes de su lanzamiento. Hay una pregunta que sobrevuela en todas las empresas que todavía ninguna se anima a plantear: “¿Va a renegociarse el programa con una inflación al 6% y topes de aumento del 3%?”.

Ante esta pregunta, fuentes de la cámara de empresas alimenticias (Copal) aseguraron que el termómetro que va a marcar si salen a pedir públicamente la renegociación serán las paritarias, dado que marzo y abril es temporada alta de cierres. “No queremos hacer una profecía auto cumplida, pero vamos a mirar los costos, sobre todo paritarias. Las que cierren en marzo lo harán con la pauta del Gobierno del 60% anual seguramente, pero no se qué pasará desde mediados de abril en adelante, con una inflación del primer trimestre que podría llegar al 20%”, afirmó un importante empresario. Pablo Moyano, dirigente de la CGT, aseguró en Tv Pública: “Ojalá cierren al 60% porque significa que la inflación está bajando, pero yo no creo que muchos compañeros lo acepten”.

Desde el Gobierno rechazan renegociar Precios Justos, siendo que se lanzó hace menos de un mes, y que es una de las pocas anclas de precios. Además, mantuvieron reuniones con alimenticias de Copal e industriales de la Unión Industrial Argentina (UIA) en las últimas semanas para mostrar el informe de importaciones. Allí, anticiparon que rechazarán las proyecciones de importaciones que hicieron las empresas, un documento excel para todo 2023 que les hacen cargar a principios de año al sitio de la AFIP.

En esos encuentros, el número dos de Comercio Exterior, Germán Cervantes, rechazó las críticas a los problemas de importaciones que hacen las empresas públicamente. “El empresariado dice que no aprobamos, pero hicieron pedidos absurdos, que hasta en las mismas cámaras se sorprendían”, contó una fuente oficial. Según pudo saber Ámbito, los resultados de las proyecciones de importación para todo el año de las empresas dieron aumentos de 118% para alimentos y bebidas en la UIA y 51% en Copal, productos químicos un aumento del 28% y automotriz 33%. Con la proyección de actividad creciendo al 2% para 2023, la matriz debería marcar a lo sumo un 10% de aumento de importaciones. “Vamos a corregir esos desvíos”, agregaron desde Economía.

