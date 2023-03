Aníbal Fernández tomó distancia de la decisión del Presidente de enviar al Ejército a Rosario

En un clima tenso, la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados recibe al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien fue citado a dar explicaciones por la ola de homicidios a manos del narcotráfico que azota a Rosario. Sugestivamente, el funcionario marcó distancia de la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar efectivos de las Fuerzas Armadas en los barrios populares de la ciudad que está jaqueada por el flagelo del narcotráfico.

“Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario”, cuestionó el diputado Ricardo López Murphy, de Juntos por el Cambio (JxC). El ministro Fernández, lejos de contradecirlo, enfatizó que él no formó parte de la decisión. “Yo no formé parte de ese tema. Y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa”, respondió.

El Presidente había anunciado anteayer que enviaría una dotación del Ejército para colaborar en la construcción de barrios. “He decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, anticipó Fernández, decisión que desató una controversia interna en el Frente de Todos.

En su exposición ante los legisladores, el ministro Fernández se expandió sobre las acciones que lleva adelante su cartera para enfrentar el flagelo del narcotráfico; en este marco, anunció que pronto se pondrá en marcha un comando unificado de fuerzas federales en el conurbano bonaerense, con bases operativas en La Matanza, Tigre, Pilar, Avellaneda y La Plata.

“Aun no está en funcionamiento pero esto es inminente. En la semana va a estar listo. Son cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, de donde vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo”, sostuvo el ministro Fernández en la Cámara baja.

El diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, salió al cruce del ministro. “Los que han desarmado esas unidades y se llevaron los gendarmes son ustedes, señor ministro. En La Matanza estaba frente al barrio Puerta de Hierro. Van a empezar algo que desinstalaron ustedes desde 10 de diciembre de 2019. Empezaron con los municipios que no son oficialistas”, retrucó el legislador, quien le reprochó que en territorio bonaerense faltan efectivos de seguridad federales.

Los legisladores de la oposición llegaron a la comisión de la Cámara baja con la intención de acorralar al ministro de Seguridad, quien días atrás, en medio de la ola de violencia que sacudía a Rosario, aseveró que “los narcos han ganado”

“Cuando expresó que los narcos nos han derrotado, me sentí perturbado. Si no tiene fuerzas o cree que no tiene condiciones para hacerlo, lo mejor es que renuncie”, espetó Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

El legislador cuestionó la decisión de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario. “Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario”, fustigó.

El funcionario concurrió a la comisión –que preside el massista Ramiro Gutiérrez- un día después de presentar en Rosario la llegada de 400 nuevos agentes federales para la lucha contra la violencia narco. Ante las preguntas de los legisladores precisó que, hasta el momento, hay 5.834 agentes de las cuatro fuerzas apostados en Santa Fe, de los cuales 4.093 efectivos se encuentran en Rosario, epicentro de la violencia narco.

Los diputados santafesinos de la oposición le reprocharon al ministro la baja ejecución del presupuesto de seguridad que la Nación le asigna a Santa Fe. “Hay un récord de homicidios en Rosario en 2022 de 288 homicidios dolosos, y llevamos 66 homicidios en 68 días de 2023. En este contexto sorprenden los números de la ejecución del Presupuesto Nacional. Y cuando se mide per cápita aparecemos últimos. ¿A qué se debe esta arbitrariedad en la distribución de partidas?”, acicateó el diputado Juan Martín, de JxC.

