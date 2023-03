Mirabella pide que la Nación le devuelva a Santa Fe el 50% de las retenciones

El diputado por Santa Fe Roberto Mirabella presentó un proyecto para que las provincias que producen y exportan productos agrícolas reciban parte de lo que aportan como retenciones.

La iniciativa busca restituir el 50 por ciento de los recursos provenientes de la recaudación nacional por derechos de exportación de bienes de origen agrícola y sus derivados a las provincias productoras, de manera similar a lo que ocurre con las provincias exportadoras de hidrocarburos.

Las provincias beneficiarias deberán destinar estos recursos “al financiamiento de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura estratégica del sector en caminos, electricidad, conectividad, obras hídricas, salud, vivienda y seguridad rural, como así también proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y toda inversión que fortalezca la cadena de valor agrícola”. La iniciativa prohíbe de manera explícita que estos fondos, que serán transferidos de manera automática, sean destinados al financiamiento de gastos corrientes.

“Estamos buscando darle a Santa Fe lo que es de Santa Fe”, manifestó el diputado y agregó: “Hoy las provincias petroleras cobran regalías, las provincias productoras de bienes agrícolas, no. A pesar del deterioro de los suelos como consecuencia de su uso cada vez más intensivo, las provincias agrícolas que generamos los dólares necesarios para el desarrollo del país no somos compensadas ni recibimos parte de la recaudación aduanera”, completó.

Sobre el tema explicó que “Santa Fe es una de las tres provincias que más aporta por retenciones a las exportaciones, sin embargo, no recibe retribución por ese concepto” y detalló que “es la segunda provincia productora de trigo, la tercera de poroto de soja y de maíz. Estos son los tres complejos agroexportadores que aportan al fisco el 90% de lo recaudado por derechos a la exportación”.

En esa línea afirmó que “durante 2022 la recaudación por retenciones a las exportaciones de estos tres complejos agrícolas sumó 9.500 millones de dólares y la producción agrícola santafesina aportó más del 20% de esa recaudación”. “Mientras se sigan grabando los derechos de exportación lo justo es distribuir lo recaudado entre las provincias que aportan”, finalizó.

Fuente: Letra P