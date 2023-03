Mario Negri admitió internas en Juntos por el Cambio: «Dan vueltas con la misma biblia, pero cada uno dice que la de él es mejor»

A falta de cinco meses para las elecciones presidenciales, en Juntos por el Cambio comenzaron a trabajar para formar las listas de las PASO. Hay muchos precandidatos dentro del espacio que lidera Mauricio Macri y, por consiguiente, hay una fuerte interna entre ellos. En este marco, el dirigente de la UCR, Mario Negri, reconoció discusiones en el partido y llamó a establecer la unidad.

Al respecto, el diputado afirmó que «cada candidato de Juntos por el Cambio da vueltas por el país con la misma biblia, pero cada uno que llega dice que la de él es mejor que la otra. No se trata de buscar la diferencia de biblia que cada uno reparte, sino que la gente comprenda que su contenido es lo que hay que hacer», detalló el funcionario.

Además, sostuvo que «Juntos por el Cambio tiene una responsabilidad enorme. Es un hilo muy delgado porque, ante una sociedad fatigada que no ve luz en el horizonte y que, además, tenemos posibilidades ciertas de ser gobierno, nosotros debemos ir dando progresivas señales de dirección y rumbo». También le pidió a los precandidatos «contarle a la gente qué no vamos a hacer de los desmanes que ha hecho este Gobierno» para diferenciarse del oficialismo.

«Hay que superar que la etapa de las declaraciones y hay que comenzar a mostrarse vinculados a una demanda que cada día está más insatisfecha: qué tipo de Estado vamos a tener; qué barbaridad no vamos a cometer de las que este Gobierno hizo; qué visión tenemos sobre el mundo; cuáles son nuestras fortalezas para crecer; qué vamos a hacer con el gasto público y cómo vamos a alentar las exportaciones; cómo vamos a salir del cepo», añadió Mario Negri en diálogo con NA.

Mario Negri contra el kirchnerismo

Por otro lado, el diputado radical afirmó que «Nadie en el peronismo habla de la inocencia de Cristina Kirchner. Lo que quieren construir es proscripción donde no la existe. Eso es fácil de verificar. Están buscando construir un discurso que sostenga un relato que garantice un electorado cautivo del kirchnerismo, que no es chico, y que si no le alcanza para ganar, le permita sostener un espacio opositor».

También explicó que «es un relato para la clientela propia y que nadie se vaya del corralón para que todos tengan una épica de dónde sustentarse, aunque, en realidad, sea algo imposible de alcanzar. «proscripción», «la deuda es de los otros» y «nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasa» es la base de la construcción de un relato que el populismo, normalmente, acude a él y que le sirve de plataforma para el proceso electoral que viene, sino fundamentalmente para quedarse con un discurso si pierde la elección», cerró.

* Para www.elintransigente.com