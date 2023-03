Meta trabaja en una nueva red social parecida a Twitter para competir con la 'app' de Elon Musk

En Meta, empresa conocida hasta hace unos meses como Facebook, el futuro no pasa en exclusiva por la construcción del nuevo mundo virtual llamado metaverso. Según han señalado recientemente fuentes de la tecnológica a Platformer, la firma de Mark Zuckerberg está desarrollando una nueva red social que, en principio, contará con funcionalidades muy parecidas a las que ofrece Twitter.

«Estamos explorando una red social descentralizada independiente para compartir actualizaciones de texto», afirman desde Meta en un correo electrónico. «Creemos que existe una oportunidad para un espacio separado donde los creadores y las figuras públicas puedan compartir actualizaciones oportunas sobre sus intereses», señalan, además, desde la compañía, dejando claro que en principio la futura 'app' tendrá un funcionamiento muy parecido al de la aplicación propiedad de Elon Musk.

Por el momento, se desconoce la fecha en la que esta nueva red social comenzará a funcionar. De acuerdo con Platformer, el desarrollo se encuentra en una fase muy temprana. Al cargo de la creación de la herramienta se encuentra Adam Mosseri, principal ejecutivo de Instagram, 'app' que, como Facebook y WhatsApp, forman parte de Meta.

Se espera que, en el momento en el que los usuarios puedan comenzar a emplearla, no necesiten abrir una nueva cuenta, sino que puedan acceder al interior de la 'app' utilizando sus credenciales de Instagram. Asimismo, se espera que esté descentralizada, como Mastodon, por lo que el usuario podrá seleccionar los canales en los que quiere estar presente en función de sus intereses o de las normas presentes en cada uno.

Esta no es la primera vez que se informa de que Meta está trabajando en una nueva red social parecida a Twitter. El pasado noviembre, de acuerdo con 'The New York Times', y de analistas como Matt Navarra, trabajadores de la empresa estuvieron debatiendo en una reunión acerca de la mejor forma de replicar a la 'app' del pajarito, que se encuentra atravesando un momento convulso desde que el magnate Elon Musk se hizo con la propiedad a finales de octubre.

Atendiendo a que muchos anunciantes han dejado de mostrar publicidad en Twitter por las dudas que despierta la aplicación en materia de moderación de contenido, es probable que Meta esté tentada de lanzar una nueva herramienta similar que sea capaz de absorber el negocio que está perdiendo la empresa de Elon Musk.

