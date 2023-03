Patricia Bullrich: “No estoy esperando que Mauricio Macri me unja como candidata”

La titular del PRO y precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró este domingo que no espera el regreso de Mauricio Macri desde Europa para tener claridad sobre su futuro electoral. En el interior de la coalición opositora aguardan la vuelta del ex mandatario para poder avanzar en el ordenamiento del espacio político de cara a las PASO.

La ex ministra de Seguridad consideró que quien la debe “ungir como candidata es la sociedad el 13 de agosto”, fecha en la que se disputarán las PASO nacionales. En ese sentido, aclaró: “No estoy esperando que Mauricio Macri, a quien respeto y quiero mucho, me unja como candidata”.

“Hace 3 años que estoy trabajando y recorriendo el país. Lo recorrí tres veces y planteé todo este tiempo la necesidad de avanzar con los cambios. Me parecería una traición a la gente decirle que era todo una mentira. Mi camino está avalado por una trayectoria y por un plafón social”, sostuvo durante una entrevista que le realizó Romina Manguel en el programa A confesión de parte, en radio Milenium.

Bullrich dijo que no querer “traicionar a toda la gente que ve en mi candidatura la expectativa de un cambio fuerte” y que su decisión de ser precandidata a presidenta “está tomada”. Respecto a la posibilidad de que Macri termine siendo candidato, consideró que “por el momento es una decisión que no existe”.

“Mauricio que no suban a dónde él no se subió, ni lo baje de donde él no se bajó. No voy a interpretar sus palabras. Esperemos a que las interprete él. Yo estoy decidida y ya tomé el compromiso. Voy a las elecciones con una convicción y con un proyecto”, indicó.

La titular del PRO dejó en claro que competirá en las PASO, más allá de que Macri también decida hacerlo. Así se diferenció de María Eugenia Vidal, también precandidata a presidenta del PRO, quien aseguró que competiría con Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero no con el ex presidente, ya que es el líder y fundador del espacio político en el que ella milita.

En otro tramo del programa dijo que no hará un lanzamiento formal de su candidatura, como lo realizó su competidor Horacio Rodríguez Larreta, porque no lo necesita. “No sé qué importancia tiene. Armamos un equipo y estamos armando un proyecto y una propuesta. Hoy Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de un cambio en serio para salir de la crisis que tiene la Argentina”, expresó. No fue el único el Jefe de Gobierno porteño. También Gerardo Morales se lanzó con un acto el 15 de marzo pasado como aspirante en la interna.

Bullrich dijo que su candidatura “está anclada en una sociedad que está desesperada” y aseguró que esa interpretación de la gente es la que la coloca en el lugar actual que tiene. “No es la plata ni el territorio”, explicó. Además, hizo referencia a rol que tiene el aparato político en las elecciones y señaló que son “miradas antiguas”.

En la interna del PRO muchos dirigentes advierten que Rodríguez Larreta tiene mayores posibilidades de ganar porque cuenta con ese aparato político, que es una mayor estructura política y organizativa, que en los días de elecciones permite agilizar la logística, sostener los gastos y fiscalizar los votos. “Hoy ganas con la gente. Vamos a tener todos los fiscales necesarios para que no nos roben las boletas”, sentenció.

“Menem le ganó a Cafiero y todo el aparato lo tenía Cafiero. Quiero cambiar la realidad. Tuvimos que arrancar de cero, pero tenemos nitidez en la idea y le vamos a poner el carácter que le tenemos que poner”, sostuvo, al tiempo que resaltó: “Hay argentinos que ven en mí a una persona que tiene la capacidad de cambiar lo que tiene que cambiar”.

Respecto a su tensa relación con Rodríguez Larreta contó que los desencuentros comenzaron cuando ella planteó su candidatura. “Yo le dije que me iba a presentar y fue inesperado para él. Pero todo aquel que está dispuesto a ser presidente debe saber que va a tener que competir. Quizás lo que no veía con claridad es quién podía ser esa competencia”, explicó.

Por último, hizo hincapié en los reiterados cortes que hay en las calles de la ciudad de Buenos Aires y volvió a remarcar su voluntad de desalojar los piquetes. “Mi convicción es que la Argentina necesita paz, orden y convivencia. Tenés que decidir si miras el problema desde el que está cortando en la avenida 9 de Julio o desde los 46 millones de argentinos. Yo lo miro desde ahí”, afirmó.

Además, resaltó que “no hay que tener miedo en el momento de tomar esas decisiones” porque “el miedo es el peor enemigo del cambio”. Y agregó: “Mi decisión es encarar los problemas y solucionarlos”.

Con información de www.infobae.com