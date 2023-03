La China Suárez reveló cómo fue el momento en que se enamoró de Rusherking

El lunes pasado debutó Noche al dente, conducido por el actor Fernando Dente. El programa que va a ser transmitido todos los días por la pantalla de América, y esta noche tuvo como invitada a una de las actrices argentinas que mas polémicas atravesó en el ultimo tiempo, la China Suárez. En una divertida e informal entrevista, la actriz no sólo contó detalles de su nuevo tema con Rusherking, sino que recordó algunos de los momentos más importantes de su vida.

El lunes pasado debutó Noche al dente, conducido por el actor Fernando Dente. El programa que va a ser transmitido todos los días por la pantalla de América, y esta noche tuvo como invitada a una de las actrices argentinas que mas polémicas atravesó en el ultimo tiempo, la China Suárez. En una divertida e informal entrevista, la actriz no sólo contó detalles de su nuevo tema con Rusherking, sino que recordó algunos de los momentos más importantes de su vida.

"Me pusieron la canción y no podía dejar de llorar. Es muy romántica la letra, cómo empieza, los acordes. Tengo los videos de los partos de mis hijos, con esta música de fondo. A mis hijos les encanta verlos, les encanta ver como nacen y me dicen otra vez´", agregó la ex Casi Ángeles, explicando que son videos que siempre les pone a sus hijos.

Como era de esperarse, las preguntas sobre su relación no tardaron. “Hace menos de un año que estamos juntos, pero fue muy intenso, tuvimos una conexión muy inexplicable, que ni yo me la puedo explicar. Nos conocimos en la Bresh, yo no lo conocía personalmente, me gustó su actitud, tenía una capucha verde, como misterioso, no era el alma de la fiesta y me pareció súper lindo. Fue muy lento todo, muy distinto a lo que yo venía haciendo en mi vida, como esas relaciones antiguas, todo muy despacito”, reveló.

Y luego agregó: “Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca, soy medio fóbica no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’.”, confesó. “Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, mencionó la actriz sobre los primeros momentos juntos con el cantante.

Por otro lado, habló de su experiencia de ser madre en medio de su relación sentimental y el trabajo. "Me gusta ser mamá. Estoy en mi mejor momento. Estoy disfrutando del trabajo y de mi carrera. Desde que tengo hijos, mi prioridad son mis hijos. Si la persona que tengo al lado, no ama a mis hijos, me separo", aseguró.

FUENTE: GENTE.COM.AR