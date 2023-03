Brecha, escasez de dólares y dificultades para importar: cómo afecta al campo la situación cambiaria

La volatilidad de los dólares bursátiles y del “libre” y la brecha cambiaria de esas cotizaciones con la del “dólar oficial” sigue impactando la economía nacional, en especial por la sangría de reservas y la ya crónica escasez de divisas, agravada por el desplome de las exportaciones agroindustriales a causa de la sequía.

Las recientes medidas de Economía aliviaron de momento el problema. El dólar CCL avanzó 5,78% en lo que va de marzo, al pasar de $368,88 a $390,19, mientras que la cotización del denominado dólar MEP aumentó de $359,78 a $375,72 desde el primer día del mes hasta el cierre de hoy, equivalente a un 4,43%. En “dólar libre” o “blue”, tocó extremos y entre puntas saltó de $375 a $389 (+3,73%), mientras en el mismo lapso el dólar oficial avanzó 5,64%, hasta los 212,5 pesos.

Para el consultor en agronegocios, Ernesto Ambrosetti, la falta de dólares conjugada con la brecha cambiaria dan lugar a un encarecimiento en los costos de los productores, ya sea por las dificultades para poder importar insumos o para contar con la divisa para poder ingresarlos al país.

Demoras y pérdida de competitividad

“La fuerte escasez de dólares del Banco Central (BCRA), se traduce en largas demoras en las autorizaciones para que las empresas puedan adquirir en tiempo y forma insumos estratégicos para el sector agroindustrial. De esta manera se genera la escasez o falta de insumos en algunos sectores que se encuentran obligados a acudir al mercado financiero para importar con dólares propios. La brecha entre el valor del dólar oficial y el dólar MEP o CCL y el Blue, es muy relevante”, explicó el especialista a Infobae.

Para Ambrosetti, si un importador solo accede al 30% de los dólares oficiales para realizar una compra, el resto debe buscarlo en los tipos de cambios bursátiles, como el MEP, por lo que el valor de un dólar para importar se podría ubicar en $340. “Evidentemente, las demoras y la falta de dólares oficiales, aumentan los costos en dólares de los insumos estratégicos agropecuarios, los fertilizantes, agroquímicos, maquinaria agrícola y sus repuestos, entre muchos otros, perdiéndose competitividad y aumentando el riesgo de las empresas rurales por incremento de costos”. De esta modo, sostuvo Ambrosetti, “la incorporación y adquisición de tecnología se limita y con ella la productividad de los campos”.

Además, planteó, la volatilidad del dólar, por incertidumbre y falta de confianza, impulsa a los proveedores de insumos a prever una posible devaluación o mayores costos futuros y a aumentar el valor de sus ventas para asegurar la futura reposición. “En consecuencia, se produce inflación en dólares también”, remarcó.

Ante este panorama, “el gran perdedor es el productor agropecuario; es el único que no puede transferir a precios el aumento de costos productivos pues es tomador de precios en los mercados, determinados por la oferta y la demanda”, sostuvo Ambrosetti. Por ello, completó, es relevante avanzar hacia la unificación del dólar, que consideró “un paso necesario, pero no suficiente, para aspirar a un plan de estabilización en los próximos meses”.

Desconfianza

Teo Zorraquín, director de la consultora Zorraquín + Meneses, atribuye el mayor impacto en el sector no tanto a los movimientos de la divisas norteamericana como la diferencia entre cotizaciones (esto es, a la brecha). “El principal problema no es la volatilidad, ya que el agro se rige por el dólar oficial. Lo que genera el daño es la brecha entre un dólar y otro y donde muchos de los insumos y los costos empiezan a correr por el dólar MEP y el paralelo y no por el oficial”, señaló.

En base a esto, Zorraquín explicó que los productores del agro “tienen ingresos que corren por un dólar de 200 y costos por uno de 400 pesos. Algo que, sumado a las restricciones a las exportaciones y a los derechos de exportación, hace un combo letal para la producción” en un contexto en que la sequía infringió recortó fuertemente los ingresos de los agricultores. “Todo lo que está sucediendo es alimentar la desconfianza, dar señales de que estamos ante un problema muy serio y que lleva a que se haga una política defensiva, porque puede haber medidas inesperadas (por parte del Gobierno), y eso baja el nivel de inversión y se convierten en menos estímulos”, dijo Zorraquín.

El consultor de AZ Group, Jeremías Battistoni, sostuvo que la brecha no impacta por ahora en los precios de los fertilizantes, pero que sí se puede dar un retraso en los pagos del producto importado por la falta de dólares para realizarlos. “Cuando calculamos la paridad de lo que deberían valer los fertilizantes por lo que valen afuera, nos da que estamos en línea con el mercado, por lo que esta volatilidad no se está trasladando a precio de estos insumos”, dijo Battistoni. Sin embargo, advirtió, lo que sí lo que puede haber es algún problema de importación por los tiempos para el pago y la cancelación de esas compras. Hay que tener en cuenta que todavía Argentina no está importando grandes volúmenes de fertilizantes, por lo cual no hay una gran demanda de dólares”.

