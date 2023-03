Anibal: "Soy el único que sostiene que Alberto tiene que ser candidato"

Aníbal Fernández sorprendió con una defensa del Presidente que pareció una confesión de la soledad política que vive en su propio espacio político. "Soy el único que sostiene que Alberto tiene que ser candidato", dijo en una entrevista.

El ministro de Seguridad buscó este domingo cruzar el desafío de Máximo Kirchner, que en la marcha por el 24 de Marzo afirmó que si el Presidente insiste en presentarse en las PASO, lo van a enfrentar, como anticipó LPO. "Soy el único que sostiene que Alberto tiene que ser el candidato y me decís ¿qué pasa si se presenta Cristina? Sigo teniendo mi manera de pensar y si Alberto compite con Cristina y le gana a alguien ¿a quién creés vos que le va a ganar? ¿Al Chapulín Colorado?", afirmó.

"Yo siento que Alberto tiene que ser el candidato y si se presenta Cristina veremos unas PASO para alquilar balcones. Estoy convencido que el Presidente gana", agregó.

Lo curioso es que en distintos off the record publicados este domingo, el propio Alberto Fernández dejó trascender que su candidatura a la reelección es en gran parte una estrategia para que le permitan sentarse a la mesa que discutirá las listas. "Están locos. Si yo les decía semanas atrás lo que iba a hacer: ¿cuál iba a ser su reacción?, ¿si decía que competía abandonaban la coalición?, ¿si decía que no competía cómo seguía gobernando?", reflexiona el Presidente.

Y analiza una situación anticipada por LPO, la debilidad relativa de La Cámpora hacia el cierre de listas luego que Cristina anunciara que no iba a ser candidata. "Están en una encrucijada, perdieron la mejor herramienta que tenían. Los operativos clamor tienen que ver con recuperar esa carta, nada más", apunta.

Alberto deja bastante claro también que si no es candidato su lugar lo ocupará Daniel Scioli, que como anticipó este medio, es el Plan B de lo que queda del albertismo. "Los extremismos no ganan. Lula y Petro le ganaron a un extremista. Boric también, él no era extremista, le ganó a uno. Va a ganar la moderación", vaticina sobre las elecciones de octubre.

FUENTE: LAPOLITICAONLINE.COM