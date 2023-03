Anya Taylor-Joy contó cómo vivió la final del Mundial

Anya Taylor-Joy ya es toda una estrella mundial. Desde su paso por "Gambito de Dama", su cara se convirtió en una de las más buscadas no sólo por el cine sino por las grandes marcas internacionales. Claro que también, los medios de comunicación quieren lograr una entrevista con ella y Barbie Simons lo consiguió.

La periodista tuvo un face to face online para Infobae y la actriz le hizo varias revelaciones.

Anya Taylor-Joy vivió hasta los seis años en la Argentina por eso habla el español con fluidez e incluso con acento porteño. En la entrevista con la hija de Leonardo Simons, la actriz contó que le encantaría vivir nuevamente en nuestro país y que extraña mucho a su familia. "Hace como dos años que no visito... y duele", aseguró la artista.

Luego, Anya Taylor-Joy reveló cómo vivió la final del Mundial, en la que todos los argentinos pasamos unos nervios que jamás olvidaremos. "Ay, no sabés, me mata que no estaba ahí. Lo estaba viendo por la televisión pero fue increíble. Había un momento cuando lo estábamos viendo, a donde, te juro por Dios que se me paró el corazón. Como: "¡No! Estamos tan cerca".

