Marcos confesó qué siente por Camila Lattanzio tras ganar Gran Hermano: "Es una amiga"

Marcos Ginocchio confesó qué siente por Camila Lattanzio, quien en la casa de Gran Hermano 2022 intentó acercarse a él en todo momento.

“Ya que estabas soltero en la casa, ¿cuál fue la chica que dijiste ‘qué hermosa mujer que me he cruzado en Gran Hermano’?”, le preguntaron.

Por su parte, el ganador respondió: “Eh no no, al principio no fui a buscar nada, entonces las veía como amigas a todas y fue así, no las veía con esos ojos a ninguna”.

“Pero todos vieron cuando Camila te tiraba onda, ¿vos te dabas cuenta en ese momento de que ella quería algo con vos?”, le consultaron.

“Es que no sé si me tiraba onda, yo no lo registré, es una amiga”, contestó dejando en claro qué fue lo que él sintió respecto a su compañera.

MARCOS HABLÓ DE SU VÍNCULO CON JULIETA POGGIO

Marcos Ginocchio habló de su vínculo con Julieta Poggio en su visita a LAM. “¿Nunca sentiste atracción por ella?”, le preguntaron.

“Es que, desde un principio la empecé a ver como una amiga, aparte no fui a la casa a buscar eso”, respondió contundente.

