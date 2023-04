“Me rajaron”: Guillermo Francella recordó su breve y fallida etapa como periodista

Guillermo Francella brindó una entrevista en la que, además de repasar su trayectoria y hablar de su presente, sorprendió al recordar su faceta menos conocida: sus inicios como periodista.

Al aire de Antes que Nadie (Luzu TV), el actor explicó que no tenía muy definido qué hacer después del colegio y que vio como una opción volcarse al periodismo, mientras probaba suerte en la actuación.

“Yo terminé el secundario y no tenía muy claro qué hacer, no quería entrar en cualquier carrera por entrar y lo único que me gustaba era el teatro”, explicó. Y destacó: “Mis viejos fueron muy gambas y me dijeron ‘estudiá teatro, pero buscate algo paralelo para comer’. No sabía qué hacer y me gustaba el periodismo oral, no el escrito, es decir, entrevistar, tener un atril para hablar”.

Fue así que comenzó a estudiar y se desempeñó en la profesión durante un verano. “Trabajé en revista Gente, Alfredo Serra era amigo de un tío mío, fui a hacer la entrevista y me tomaron”. Sin embargo, su estadía no fue muy extensa: “Alfredo se fue de vacaciones, me quedé solo y cuando llegó todo el personal estable, yo no tenía dónde sentarme. Fue medio raro y me rajaron”.

“Me rajó Jorge de Luján Gutiérrez, que al día de hoy me dice ‘Te salvé la vida’, y yo le digo ‘No, no me salvaste la vida. En ese momento era un pendejo, me hiciste sufrir, iba caminando por Paseo Colón destruido’”, aseguró.

Francella sostuvo que no hubo un motivo para echarlo, pero destacó que ese final precipitado en la comunicación coincidió con sus inicios en la actuación. “No pasó por un tema de conducta ni de inoperancia mía, pero me rajaron y después comenzó esta vida mía”, concluyó el actor, que aseguró que guarda buenos recuerdos de aquella época y que mantiene una buena relación con muchos de sus excolegas.

Fuente: TN