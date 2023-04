El humorista Wali Iturriaga tuvo un fuerte accidente en pleno show: "Sentí que me bajó la presión de golpe"

El humorista Wali Iturriaga tuvo un accidente en el escenario el último fin de semana y a través de sus redes sociales aclaró que está bien de salud a pesar del golpe.

“Casi terminando una función me comencé a sentir mareado, ya desde antes de comenzar me sentía raro”, comenzó diciendo el actor.

Luego, continuó: “En un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión, traté de disimular”.

“Porque faltaba poco para un cambio de personaje, en ese momento me quedo frío, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada”, siguió el cómico.

Fue entonces cuando Wali contó sobre la lastimadura: “Me di la cabeza contra el borde del escenario y caí con la espalda y la cabeza al suelo”.

“Gracias a Dios no me pasó nada grave, tengo algunos golpes internos, la cara un poco raspada y el tabique lastimado”, relató Iturriaga.

QUIÉN ES WALI ITURRIAGA, EL HUMORISTA DE LAS REDES SOCIALES

Wali Iturriaga es un humorista oriundo de Corrientes con más de 14 millones de seguidores. Cachilo fue su primer personaje y desde el 2020 no paró de crear más historias.

“Siempre tuve la intención de acercarme a los barrios y Cachilo fue la puerta de entrada. Los personajes los creo yo, todo lo escribo yo”, dijo.

“Son un montón de personajes y un montón de historias. Cachilo fue el primero en Corrientes, y yo salía a la calle vestido de él, y hacía acciones solidarias”, finalizó.

FUENTE: CIUDAD.COM