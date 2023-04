Fátima Florez confirmó su separación de Norberto Marcos después de 22 años juntos: “Solo Dios sabe qué pasará”

Hace ya un tiempo que circulaba el fuerte rumor de que Fátima Florez se habría separado de su pareja, Norberto Marcos, luego de 22 años de matrimonio. Si bien en un primer momento, ambos desmintieron esta información, en una nota que le hicieron a la salida del teatro juntos durante este último verano, Marcos negó rotundamente estar pasando un mal momento con su mujer pero ella no había pronunciado ni una palabra, y entró al auto que los trasportaba con un gesto muy serio.

En esa oportunidad, la periodista Nancy Duré fue quien dio la primicia de que la pareja se estaría separando. “Están pasando por una crisis después de más de veinte años juntos. Es una crisis tremenda. Me avisan que se suspende la función que tenía Fátima en Cosquín este domingo. Iba a ser la primera vez que iba a estar en la plaza Próspero Molina”, reveló la entonces panelista de Intrusos hace algunas semanas.

”Durante toda la temporada los gritos y las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro. Alegaron que la suspensión de la obra fue por problemas técnicos, decían que había una pantalla que no llegó, pero la verdad es que fue por algo entre ellos”, sumó Duré.

Finalmente, durante este miércoles, la humorista fue interceptada por las cámaras de Intrusos (América) en el aeroparque, cuando estaba por viajar junto a su representante, Alejandro Veroutis. Allí, mientras caminaba apurada dispuesta a embarcar, la comediante se sinceró: “Sí, estamos en un impasse. No me gusta hablar sobre mi vida privada, pero estamos en un impasse. Es en excelentes términos, no hubo ni discusiones ni gritos o desacuerdos laborales. En cualquier pareja pasan cosas, puede haber un impasse y eso no quiere decir que nos llevemos mal, como cualquier pareja del mundo. Como cualquier pareja que se puede desgastar, estar en un impasse y después se puede recomponer... solo Dios lo sabe”.

Más adelante, cuando le preguntaron acerca de las diferencias que los llevaron a la separación, Fátima argumentó que no quería haber de su vida privada ni contar infidencias. Sin embargo, los rumores que trascendieron hablan de un malestar muy grande con respecto al manejo del dinero y a algunos proyectos artísticos.

En Socios del Espectáculo (El Trece) armaron un informe con detalles sobre el vínculo que llevaban y aseguraron que ella desconocía el dinero que ganaba, ya que él es también su productor en los espectáculos y quien maneja todo a nivel financiero.

“Norberto quería que Fátima sea parte de un programa que está por salir al aire, LOL, con la conducción de Susana Giménez y ella se negó. Él veía una oportunidad de expansión laboral internacional, ya que saldría en la plataforma Amazon Prime”, contaron. ”Otro de los temas que generó tensión es que Fátima no maneja el dinero, desconoce los ingresos que tiene y ha llegado a preguntar si le alcanzaba la plata para gastos módicos. Pero lo que terminó de poner el quiebre al vínculo son las cartas documentos de la Metro Goldwyn Mayer por plagio. Y la imitadora ahora no tiene la green card, algo que la pone muy tensa”, explicaron.

Después, la panelista Paula Varela explicó: “Él se encargó siempre de decirle a Fátima lo que tenía que hacer o decir, cómo manejarse. Y ella hace un tiempo trata de desoír lo que él le dice, y está tratando de ser ella, y hacer lo que ella quiere. Esta independencia a él no le gusta porque deja de manejar los hilos de la relación”.

