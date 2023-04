Gerardo Morales: “No podemos indicarle el rol a Macri, el límite es que no ponga en peligro la unidad de JxC”

Gerardo Morales respaldó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires y se mostró “sorprendido” por “la virulencia” del ataque del PRO contra el jefe de Gobierno porteño, y le marcó el límite a Mauricio Macri: “Que no ponga en peligro la unidad de Juntos Por el Cambio”.

“Saludamos la decisión de Larreta, es cumplir con el Código Electoral, es una norma vigente desde hace tiempo en la Ciudad que justamente fue suspendida en 2019 para pegar las boletas y tratar de impedir que llegue el kirchnerismo”, celebró el precandidato a presidente del radicalismo y destacó que lo decido por el alcalde porteño “además está en línea con el pensamiento de Juntos Por el Cambio” al respecto de la implementación de la boleta única “para mejorar la calidad institucional”.

“Está en línea con lo que nos hemos planteado como coalición, es una medida que comparto plenamente y beneficia a los ciudadanos de la Ciudad, es un régimen mucho más transparente. Esto no es un cambio de reglas de juego, está escrito”, enfatizó Morales.

Luego de confirmarse la convocatoria a elecciones concurrentes, desde el PRO salieron a cruzar al jefe de Gobierno. Macri manifestó su “profunda desilusión”; Patricia Bullrich acusó a Larreta de “manipular las reglas electorales” en CABA; María Eugenia Vidal hizo lo propio. “No entiendo por qué tanta virulencia, estoy sorprendido por las formas de ataque que se he generado desde el macrismo a una decisión normal, natural, que tiene en vista al vecino de CABA, al votante, que privilegia un mecanismo transparente”, expresó Gerardo Morales.

En este marco, el gobernador de Jujuy cuestionó a los dirigentes del PRO por manifestarse en contra de un mecanismo electoral que la propia coalición ha promocionado a nivel nacional: “Es contradictorio plantear el debate de boleta única a nivel nacional y después oponerse porque se implementa en CABA donde es ley vigente. Me sorprende tanto ataque, hay que bajar un cambio”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), al ser consultado por el rol que debe asumir Mauricio Macri dentro de JxC, Morales contestó que no se le puede indicar qué decir ni qué no decir, pero “el límite es que no ponga en peligro la unidad de Juntos por el Cambio”: “Hay que bajar un cambio -insistió-, ha sido presidente, tiene un rol influyente en Juntos Por el Cambio, pero no decide por Juntos Por el Cambio, no decide por la Coalición Cívica, no decide por el radicalismo... el PRO también tiene mecanismos de decisión... el peronismo republicano... su opinión es importante en tanto no ponga en riesgo la unidad de la coalición”. “No podemos retroceder cuando en CABA se ha dado ese debate”, remarcó.

El precandidato a jefe de Estado también fue consultado por la propuesta de José Luis Espert de aliarse electoralmente a JxC. Contó que mantuvieron una reunión y respaldó su postura. “No lo vemos mal en el radicalismo, puede aportar, podemos compartir un proyecto, pero no estoy de acuerdo en cambiar el nombre de Juntos por el Cambio”, expresó.

En este contexto, volvió a enfatizar que el límite de la coalición es Javier Milei. “Es un loco, un desquiciado, no podemos tener un candidato a presidente que pretenda comandar el país con ese desquicio”, criticó al diputado libertario. “Puede andar bien en las encuestas pero está mal de la cabeza el muchacho, acá estamos hablando de gobernar el país y restablecer el orden, resolver la macroeconomía, no la venta de órganos, cerrar el banco central o la libre circulación de armas.. estamos hablando del país”, concluyó Morales.

Con información de www.infobae.com