Sabrina Rojas cruzó al Tucu López mientras negaba una infidelidad: “A mis 42 años, no me banco ni el rumor”

Después de tres años de relación, el Tucu López y Sabrina Rojas pusieron fin a su vínculo. En medio de algunos trascendidos en los que se mencionaba a una tercera en discordia, el conductor enfrentó ese rumor al aire de Intrusos (América) y trató de aclarar la situación. Sin embargo, mientras él exponía su versión de los hechos, la actriz irrumpió y explicó por qué tomó la decisión de separarse.

El locutor expuso vía una charla telefónica que atraviesa por una crisis de pareja con la ex de Luciano Castro y descartó la existencia de otras personas en su relación. Sus palabras no le sentaron nada bien a Rojas, que decidió mandarle un mensaje en vivo a la periodista Karina Iavícoli y desmentir categóricamente lo que contaba el entrevistado. “Me separé ese lunes porque, a mis 42 años, no me banco ni el rumor. No tengo que dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana, hasta ahí estaba todo bien”, expuso.

Desconcertado por el repentino giro de tuerca, López se defendió en el programa y argumentó que entre él y la modelo Damaris Cané, con quien se le vinculó en las últimas horas, no ocurrió ningún hecho que amenace su relación con Sabrina. En un último intento de conciliación, el mediático dijo: “Hablé con una chica, pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella, creo que se puede revertir esta crisis”, insistió.

Fuente: TN