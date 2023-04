Milei: "Hay que dolarizar la economía"

El diputado y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, reiteró que pretende “dolarizar” la economía local y crear una “banca offshore” en caso de llegar a la primera magistratura. Además, calificó al agro como una “locomotora” de la economía y aseguró que si le tocara gobernar el sector tendría una “enorme prosperidad”.

“Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular”, dijo este miércoles Milei al participar de un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en su predio del barrio porteño de Palermo.

El diputado aseguró que “si no puede avanzar” con ese plan con el que pretende que la economía local se maneje formalmente con la moneda estadounidense va a “pegarle un hachazo al gasto público”.

“Miramos otras experiencias como Ecuador, Panamá o Hong Kong y no hay corridas”, ejemplificó con otras economías dolarizadas.

El diputado dijo que “le importa un rábano lo que digan sobre la dolarización” y subrayó que es un “robo que el Estado imprima dinero para financiar el fisco”.

Dijo que “hay distintas formas de dolarizar” y mencionó que estudia la posibilidad de “offshorizar la banca” para así poder “evitar las corridas”.

El precandidato libertario reiteró que pretende “cerrar el Banco Central” porque constituye una “estafa” que beneficia solo a “los políticos”.

“No quieren dejar el Banco Central porque es un elemento por el cual estafan a toda la población. Nos hacen más pobres a todos”, indicó.

Milei subrayó que “el campo” sería uno de los sectores que se beneficiaría con esta medida ya que “se eliminaría la brecha cambiaría”.

“Si uno eliminara la brecha cambiaria el sector tendría que triplicar sus ingresos. Les estarían sacando el pie de encima y podrían crecer y aportar muchísimo”, explicó.

En esa línea, defendió el rol que tiene el sector agropecuario al decir que “es el mejor del mundo” y que tiene que ser “la estrella y la locomotora” de la economía.

“El campo argentino es el mejor del mundo, se banca la brecha, se banca las retenciones, 22 impuestos más y las expropiaciones”, resaltó.

Asimismo, apuntó que “durante 20 años” los distintos gobiernos “le robaron 500 mil millones de dólares” con las retenciones y los distintos tipos de dólar.

En declaraciones a la prensa al terminar su discurso, Milei se refirió a qué haría con los medios públicos: “Los cierro”.

“Si tenés un medio financiado por el Estado y por los impuestos, es financiar a punta de pistola. ¿Estás a favor de financiar a punta de pistola? Eso es un horror moralmente”, contestó.

Y ante una consulta sobre qué pasaría en ese caso con el derecho a la información, agregó: “Vayan y ganen en el mercado”.

Fuente: La Capital de Rosario