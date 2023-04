El Foro Economía y Trabajo presentó un programa Anti Inflacionario integral

El índice de inflación de marzo del 7,7%, el más alto desde la asunción de Alberto Fernández, provocó la reacción de funcionarios del gobierno y de profesionales agrupados en el Foro Economía y Trabajo. Si bien respaldan los lineamientos generales del oficialismo, trazaron un programa de medidas antinflacionarias para combatir de forma integral el incremento de precios.

"Para recuperar ingresos reales, urge quebrar la inercia inflacionaria", fue el título del programa propuesto por esta asociación compuesta por economistas, sindicalistas, funcionarios y otros profesionales referenciados con sectores del oficialismo y el progresismo. En su informe apuntaron que, en la puja distributiva, "los trabajadores siempre pierden".

En ese sentido, entendieron a la inflación como el "problema central de la economía argentina" cuyas causas atribuyen a "la falta de reservas, los vencimientos de la deuda externa pública y privada, el acuerdo con el FMI, así como el alto grado de concentración de los mercados más importantes, con incidencia determinante de empresas oligopólicas, en particular de los alimentos".

Ante ello, apuntaron que hay "ganadores con el alza de precios", que serían "sectores minoritarios que cuentan con ingresos en moneda extranjera "y /o el poder de ajustar precios e ingresos en pesos por posición dominante o capacidad de especulación". Además señalaron que "la ortodoxia económica pro-mercado" insiste "en poner el foco en el déficit fiscal y la emisión monetaria".

En ese panorama, remarcaron que "los salarios reales se redujeron 18,5% entre 2016 y 2022, en tanto que los precios de las ramas concentradas aumentaron 21,3% por encima del índice de precios al consumidor". Considerando al total de los trabajadores no registrados así como a los asalariados, indicaron que "la caída real se incrementa a 48.3%".

"En el caso del salario mínimo vital y móvil, el deterioro hasta febrero de 2023 fue del 30,4%. Cuando se analizan las series de ingresos reales, es posible observar que estos corren detrás de los incrementos de precios, lo cual explica ese deterioro de los salarios reales. En este cuadro, es evidente que la recomposición de los salarios deber ser un objetivo central del momento, tanto de los trabajadores registrados como los no registrados o temporarios, que son los más golpeados, sin olvidar igual situación de los salarios diferidos de jubiladas y jubilados", agregan.

Asimismo, añaden que "el Fondo Monetario Internacional no permite que la economía argentina cuente con las tradicionales anclas que permiten frenar un descalabro en los precios: tasas de interés, tarifas, tipos de cambio. En estas condiciones no hay solución de fondo al problema inflacionario. Su renegociación integral eliminando condiciones a las decisiones soberanas de política económica, o en su caso su denuncia, es indispensable para llevar a adelante sin solución de continuidad una estrategia antinflacionaria no recesiva y no regresiva".

Medidas del Foro Economía y Trabajo contra la inflación

El Foro Economía y Trabajo propuso líneas de acción antiinflacionarias. Algunas de ellas son:

* Declarar de inmediato, la emergencia alimentaria y nutricional.

* Incorporar al Programa Precios Justos acuerdos con las empresas por producto, previos a los que se hagan por boca de expendio, modificando así la columna vertebral del Programa. Incluir a negocios de cercanía y habilitar denuncias por parte del consumidor.

* Disponer el congelamiento de precios de un conjunto de productos de la canasta básica producidos por oligopolios por un periodo acotado para que puedan recomponerse los ingresos reales de la población.

* Puesta en marcha de un programa de acción, concertación y control de Insumos Justos, relacionándolo específicamente con los insumos difundidos claves, para las cadenas de producción y valor nacionales.

* Basar el análisis y negociación de tarifas de servicios públicos únicamente en relación a costos reales, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales. Determinar tarifas sociales para la energía, el gas y el agua.

* Definir como prioridad la soberanía y seguridad alimentarias. Debe ponerse con urgencia el desacoplamiento de los precios locales de productos de exportación de los internacionales.

* Acumular reservas en el BCRA, modificando la reglamentación vigente, a fin de minimizar el uso de las escasas divisas existentes en pagos financieros y de servicios privados o en remisión de utilidades.

* Promover la producción nacional y la sustitución de importaciones de productos de la canasta familiar.

* Crear un Fondo Fiduciario financiado por tributos progresivos de acuerdo a la mayor capacidad contributiva, para abaratar precios de la canasta familiar.

* Transparentar y analizar en forma sistemática costos y precios de productos y servicios centrales para el conjunto de la economía y el bienestar social. Identificando en forma transparente producciones estratégicas y productos en que pocas empresas u oferentes concentran posiciones dominantes en sus cadenas de valor.

* Dimensionar y promover la intervención pública en la administración del comercio exterior en sectores en los cuales el país cuenta con enormes ventajas comparativas naturales y generan altas rentas diferenciales por su demanda mundial.

* Ante las limitaciones de divisas y el ahondamiento de las asimetrías entre países grandes y los periféricos, se requiere una acción común de integración y complementación productiva regional .

El informe está firmado por: Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Agustina Haimovich, Julián Maggio, Pablo Manzanelli, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, José Sbatella y Guillermo Wierzba.

Con información de www.infobae.com