Mariana Brey, muy picante a la hora de opinar sobre Viviana Canosa: "Ningunea como Laura Ubfal"

En su larga carrera en los medios, Mariana Brey tuvo la oportunidad de trabajar con una gran cantidad de colegas, razón por la cual conoce a infinidad de famosos con los cuales interactúa a diario por su trabajo en Socios del espectáculo y Argenzuela.

Sin embargo, entre toda esta interminable lista no figura Viviana Canosa, la ex panelista de Intrusos devenida en conductora e influencer política, que rehízo su carrera de esta manera, y a quien Mariana no le tiene gran estima por lo que dio a entender en Buena tarde.

En el ciclo que conducen los sábados y domingos a la tarde, Lourdes Sánchez y Julieta Camaño le preguntaron a Mariana por su relación con la conductora de +Viviana, y ella no pudo evitar dejar salir a la luz comentarios picantes sobre su experiencia con ella.

MARIANA BREY, CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA VIVIANA CANOSA A RAÍZ DE UN ANTIGUO DESENCUENTRO

“A mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética. Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón”, dijo Mariana que instantes después rompió la buena onda: “Pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal. No sé si le guste esta comparación”, dijo.

A la hora de justificar sus palabras, Mariana Brey se remontó a una entrevista que Canosa le dio a Ángel en los tiempos de Bien de verano. “Ella pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle”, reveló la periodista.

“Son cosas que no está bueno que pase, pero me parece peor que cuando terminó el móvil nos saludó, si no querés que te preguntemos no digas: ‘Bueno, un beso a las chicas”. No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista. Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver”, cerró Mariana Brey.

FUENTE: CIUDAD.COM