Un detalle del paseo de Antonela Roccuzzo por Disney París causó furor entre las búsquedas de un shop online

Antonela Roccuzzo es fanática de Disney y, especialmente, del mundo Mickey Mouse. Así es que en la visita que la rosarina hizo al parque de diversiones de París junto a Lionel Messi y sus hijos, y a la familia del exfutbolista Césc Fábregas, dejó en claro su devoción con la vestimenta que usó y que de un momento a otro se volvió una de las prendas más buscadas.

Todo comenzó a partir de la foto que Antonela subió a su cuenta de Instagram, en la que se la ve junto a su amiga Daniella Semaan, esposa de Fábregas y una de sus mejores amigas. Mientras que la rosarina le escribió “Te amo tanto” a la libanesa, ella le respondió “Te amo más y más”. El particular detalle de la imagen compartida fue la campera que ambas usaron y que es una de las prendas exclusivas del local oficial de Disney París y que en cuestión de horas agotó su stock online.

¿Cuánto sale la campera que usó Antonela Roccuzzo en Disney?

La campera pertenece a la nueva colección Mickey Color Pop que se encuentra en las tiendas de los parques. Forma parte de una línea básica clásica que es más una actualización de colecciones anteriores y presenta una amplia gama de productos, desde zapatillas hasta buzos con capucha, camisetas y ropa interior. En este caso, la campera tiene un costo que ronda los 2500 dólares.

Prenda por prenda: ¿Cuánto sale el look que usó Antonela Roccuzzo en Disney París?

Buzo con capucha de corte slim de terciopelo: 1930 dólares (Givenchy)

Pantalones jogger de terciopelo: 1565 dólares (Givenchy)

Campera Disneylandia: 2500 dólares (Disney Official)

Zapatillas Walk’N’Dior: 977 dólares (Dior)

Total aproximado del look: 6972 dólares

¿Quién es Daniella Semaan?

Daniella Semaan, una de las mejores amigas de Antonela Roccuzzo, nació el 4 de junio de 1975 en Miziara, un pueblo de 5000 habitantes al norte del Líbano y fue en Beirut, capital del país donde se inició en el modelaje. Conoció a Césc Fábregas en 2011 cuando coincidieron en Nozomi, un restaurante de lujo japonés en Londres, donde él jugaba cuando vestía la camiseta del Chelsea. Desde entonces se volvieron inseparables y tuvieron tres hijos, Lía, Leonardo y Capri. Meses más tarde, el futbolista firmó contrato con el Barcelona.

La pareja se sobrepuso a las presiones del inicio de la relación a la que se ponía en duda por la diferencia de edad por parte de ella, quien tiene 12 años más que el jugador, y porque cuando se conocieron él estaba con Carla Dona García, su novia de toda la vida, y ella aún estaba casada y su marido rico se enteró de la relación por una foto de ambos en un diario. Sin embargo, el flechazo con la libanesa fue instantáneo. Se casaron en 2018 (*)

Fuente: TN