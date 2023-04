“Me estuve besando con una rubia”: Lali Espósito habló sobre los rumores de romance con Lola Índigo

Hace un año se viralizó una grabación donde se veía a Lali Espósito muy cerca de una mujer que parecía ser Lola Índigo. Tiempo después, la argentina lanzó su tema “N5″ y confirmó que estaba dedicado a su colega española. Pero ahora fue por más y en un stream dio detalles de la canción y del vínculo.

En diálogo con el influencer Boffe, al ser consultada por la relación con Lola y la canción “N 5″, Lali advirtió: “Voy a arruinarle la fantasía a mucha gente...”. “¿Querés saber la verdad o querés quedarte con la fantasía?”, le consultó con picardía al entrevistador.

Acto seguido, explicó: “La verdad de la milanesa es que yo estaba en el estudio en Madrid con Lola Índigo, con quien tengo muy buena onda, y dijimos ‘Tenemos que hacer un tema, porque tenemos ganas y somos dos artistas que tenemos algunas cosas similares’”.

Fue a partir de esa conversación que comenzó a componer un tema que uniera ambos estilos. “Yo estaba en el estudio y empecé a trabajar en una canción pensando en Lola, para que le quede bien a ella también. Por eso es quizá mi tema más urbano, porque ella hace más ese tipo de música”, señaló. Y agregó: “La idea era que nos quedara bien a las dos. Buscar ese punto medio”.

Fiel a su estilo, admitió: “Y hacerla con Lola para reírnos de lo que se había dicho esas semanas, que era que habíamos estado juntas en la Bresh”.

Acto seguido, se metió de lleno en los rumores de romance o affaire, y reveló un dato inédito. “Yo voy a contar algo: es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola Índigo”, sostuvo entre risas.

Luego de desmentir haber estado con la cantante española, concluyó: “No es Lola. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente seguro. No me besé nunca con Lola, la amo. ¿Le daría un beso? También, pero no es Lola, es otra”.

