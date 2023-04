Enrique Estévez: "Mientras nosotros discutimos si izquierda o derecha, la gente vota a Milei que propone que explote todo"

Por amplia mayoría, el Congreso Provincial del Partido Socialista de Santa Fe aprobó el sábado su política de alianzas y, de esa manera, quedó ratificado el ingreso del PS al frente electoral Unidos para Cambiar Santa Fe, que se presentará oficialmente el próximo martes en Cayastá. En una el diputado nacional Enrique Estévez defendió la estrategia y dijo que si bien existen diferencias con las otras fuerzas, el objetivo es "reconstruir la confianza perdida con la ciudadanía". Además, afirmó que "se está trabajando" en la candidatura de Clara García a la gobernación y evitó dar precisiones sobre el rol de Emilio Jatón en las próximas elecciones.

La votación de los congresales socialistas fue por 231 votos a favor de la constitución del frente Unidos y 79 votos en contra. El espacio que se opuso a la nueva alianza es Bases, liderado políticamente por Claudia Balagué y Eduardo Di Pollina, quienes no participaron del Congreso.

No obstante, militantes de esa corriente interna del socialismo realizaron una intervención en medio del mitin con carteles que decían “prohibido girar a la derecha”, una forma de dejar en claro su rechazo a la política de alianzas impulsada por la conducción partidaria.

Sobre la alianza entre el Socialismo y Juntos por el Cambio, Estévez señaló que "hay una realidad que esta atravesando nuestro país como consecuencia de una desunión completa de la política" y dijo que "sin un piso de unión y sin un grado de convivencia entre las distintas miradas políticas vamos camino a un abismo".

"Las diferencias existieron, existen y existirán, pero no pueden ser un motivo para no poder construir soluciones comunes a temas que son muy concretos. Mientras nosotros estamos discutiendo si izquierda o derecha, taser sí, taser no, todo ese tipo de cuestiones, la gente no cree más en la política y vota a Milei, que viene a proponer que explote todo", advirtió.

A su vez, remarcó que "los acuerdos se construyen entre sectores que piensan diferente" y que "lo fácil es diferenciarse y dividir, pero lo difícil en un momento de tanta atomización y desconfianza hacia la dirigencia política, es construir mayorías o consolidar ideas, por eso es un gran desafío quienes participamos de la vida activa de la política".

El legislador nacional y precandidato a intendente de Rosario destacó que, pese a las diferencias ideológicas, la persona al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación que más trabajó con la provincia de Santa Fe durante los gobiernos socialistas fue Patricia Bullrich, "cosa que no está haciendo el actual ministro Aníbal Fernández".

"Tenemos un programa común que tiene lineamientos y tiene un andarivel de ideas y de objetivos en la construcción de este frente y vamos a trabajar en ese sentido. Va a haber diferencias y se van a exponer, porque también tenemos que volver a encontrar una dinámica de la política que trate de reconstruir una confianza con la ciudadanía que está totalmente perdida", concluyó.

FUENTE: AIREDESANTAFE.COM.AR