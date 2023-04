La mamá de Lionel Messi fue tentada para sumarse a “Bailando 2023″ y ya le dio una respuesta a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli quiere que la nueva edición de Bailando por un sueño (América TV) sea a toda orquesta y por eso le envió una tentadora oferta a Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, para que sea parte del jurado.

“Ya están Moria (Casán) y Pampita confirmadas, pero el quinto jurado, quinta en realidad... quiere a los cuatro jurados más Celia, la mamá de Messi. La idea es que sea jurado y vaya todos los días a evaluar”, contó Ángel de Brito al aire de LAM (América).

El periodista de espectáculos comentó que se contactó tanto con “La Pulga” como con la madre del campeón del mundo, quien fue categórica con su respuesta. “Celia me dijo que Marcelo se lo tiró en un encuentro que tuvieron, que lo habló con su hijo, pero les voy a leer palabras textuales de Celia: ‘No, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alguien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? Ni loca”.

Y añadió Cuccittini: “Marcela Tauro dice que mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel. Me da risa. Con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera. Además no me colgaría de él, yo no soy nadie”.

No obstante, Celia aclaró: “Igual un día voy a ir al programa a visitarlos”.

