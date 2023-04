Marcela Kloosterboer recordó el difícil momento de salud que atravesó su marido: "Dijeron cosas horribles de él"

Instalada en Uruguay, donde se encuentra haciendo gira teatral con la obra Un plan perfecto, Marcela Kloosterboer abrió su corazón y se refirió al episodio de salud mental que sufrió su marido, Fernando Sieling, hace unos años atrás.

Indagada por el cuadro de salud que presentó su esposo en 2016 cuando debió ser internado en el área de salud mental del Hospital Italiano, la actriz se sinceró: “Habían dicho cosas horribles de él, que nada más alejado”, comenzó diciendo en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo creo que sobre temas de salud mental está todo estigmatizado, dicen cualquier cosa. A mí me inventaron de todo a lo largo de mi carrera: romances, peleas, infidelidades”, agregó, hablando de su experiencia personal con los medios.

“Entonces, sentí que no tenía que aclarar nada porque era avivar el fuego. Después, cuando se pasaron de la raya, sí salí a aclarar un poco porque ya era cualquier cosa lo que se decía”, cerró Kloosterboer, tajante.

MARCELA KLOOSTERBOER HABLÓ SIN FILTROS SOBRE SU BELLEZA Y SORPRENDIÓ CON SUS DECLARACIONES

A corazón abierto, Marcela Kloosterboer reflexionó sobre sus primeros pasos como actriz. Y sorprendió al afirmar que renegó ser linda, hablando en términos hegemónicos.

Sincera, la actriz explicó por qué, a pesar de lo que muchos creen, tener una belleza hegemónica no siempre es lo mejor. Al menos, en el ámbito de la actuación.

"Sé que está bueno ser lindo y mi mamá siempre nos decía a mí y a mi hermano, que es hermoso y para mí él es el lindo de la familia, que es importantes ser lindos y que eso te abre puertas. Yo un poco renegué de eso de chica porque, al ser actriz, siempre se reconocía la belleza y sentía que eso tapaba el talento", se sinceró en diálogo con Pronto.

Y contó qué le "jodía" de esta situación. "Entonces pensaba: ‘Bueno, pará, estoy actuando hace diez años y solo me reconocés que soy linda’. Un poco me jodía. Siento que es algo que está bueno y a mí me gusta cuidarme para estar bien y verme bien, pero sé que no es lo más importante. Nunca lo usé demasiado a mi favor", cerró, contundente.

FUENTE: CIUDAD.COM