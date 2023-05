China Suárez rompió el silencio a tres semanas de anunciar su separación de Rusherking: "Claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro"

A menos de un mes de anunciar su separación de Rusherking –a un año de comenzar su historia de amor- Eugenia “la China” Suárez hizo un vivo de Instagram donde respondió las consultas de sus seguidores y volcó sus sentimientos sin tapujos.

Atenta a las constantes preguntas sobre qué pasó con el cantante, la China fue contundente al descartar cualquier versión de discusión con su ex: “No me peleé, me separé”, remarcó, con la compañía de su amigo y estilista, Juanma Cativa.

Asimismo, Eugenia no le esquivó a aquellos comentarios que quisieron ahondar en qué siente por el músico: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, aclaró, sin vueltas sobre sus sentimientos.

A comiezos de abril, China había dado a conocer la ruptura con Rusherking con un profundo posteo que subió a las redes: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, comenzó diciendo.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, agregó, dejando en claro que esta decisión es muy dolorosa para los protagonistas de esta historia.

“Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró la China, a corazón abierto y visiblemente triste por este presente sentimental, pese a que días después, optó por eliminar su publicación.

LA REACCIÓN DE RUSHERKING ANTE LOS RUMORES DE QUE SU NUEVO TEMA ESTARÍA DEDICADO A LA CHINA SUÁREZ

Luego de que Eugenia “la China” Suárez y Rusherking dieran a conocer que le pusieron punto final a su noviazgo, el cantante lanzó su nuevo tema llamado Intensidad, y –a juzgar por la letra- muchos especularon con que fue inspirada en su ex.

Sin embargo, alertado por estos rumores, el músico decidió recurrir a las redes para hablar de su nueva canción: “Qué manija de sacar Intensidad”, comenzó diciendo en Twitter, posteo que también subió a Instagram Stories.

“La tengo guardada hace un año ya la pu… madre”, agregó, dejando en claro que la letra ya fue escrita tal vez antes de que conociera a la China o cuando apenas comenzaba su historia de amor que dio sus primos pasos en mayo de 2022.

FUENTE: CIUDAD.COM