Bluesky Social, la red del cofundador de Twitter, es protagonista en App Store y Google

Luego de retirarse de Twitter, el cofundador de esta red social se dedicó a un nuevo proyecto llamado Bluesky Social, su nueva red social con una estructura descentralizada al igual que otras como Mastodon y en la que las personas tienen más control sobre su información personal.

El interés por la plataforma y sus características de privacidad y seguridad ha generado, además de aumentar su popularidad, ubicarla en el top 10 de aplicaciones sociales en la App Store, muy cerca de otras redes como BeReal (10), TextNow (9), Google Meet (7), Life 360 (6), Discord (5), Messenger (4), Telegram (3), WhatsApp (2) y Facebook (1).

Sin embargo, pese al éxito que tiene en los dispositivos de Apple, Bluesky aún no iguala esta popularidad en Google Play, donde se ubica en el puesto 133 de plataformas sociales de descarga gratuita.

Según las reseñas encontradas en la tienda de aplicaciones de Apple, la plataforma tiene características agradables para los usuarios aún cuando está en una fase de lanzamiento anticipado para permitir a los usuarios explorar las capacidades de la red social. Uno de los comentarios destacados hizo referencia a que esta nueva aplicación permite sentir control, además de afirmar que ”el potencial para reemplazar a otras redes sociales está aquí”.

Cómo es Bluesky Social

Aunque es una plataforma diferente con mayor énfasis en la seguridad y privacidad de los usuarios, el parecido entre esta red social y Twitter es un elemento adicional a destacar, al menos en lo que se refiere a la estética. Al ser también una plataforma de “micro blogging”, es decir de publicaciones de texto con mensajes cortos, los botones de interacción principales corresponden a acciones como Comentar, Repostear y Me gusta. No cuentan con nombre especiales como el de “retwittear”.

A diferencia de Twitter, que en los últimos meses implementó un sistema de algoritmo de recomendaciones con una pestaña “Para ti”, Bluesky Social solo muestra el contenido generado por personas a quienes se les haya seguido.

Con respecto al financiamiento para el desarrollo de la plataforma, actualmente no cuenta con espacio publicitario o inversiones relacionadas a esta actividad. Sin embargo, según sus desarrolladores, esto no implica que no se pueda introducir este tipo de contenido. De hecho, se afirmó que en el futuro podrían incluir una opción para “no tener publicidad”, aunque no se ha establecido cómo sería, cuánto costaría esta versión de la plataforma o cuáles serían sus beneficios adicionales.

También se afirmó que la publicidad en esta red social podría ser selectiva y aparecer únicamente en escenarios especiales. “Algunas experiencias en Bluesky tendrán anuncios y otras no”, afirmó un representante de la plataforma. Ademas, no se ha descartado la posibilidad de cobrar una suscripción mensual similar al sistema que aplica Twitter Blue.

El desarrollo de esta nueva red social empezó desde el año 2019 y no fue hasta los meses finales del 2022 e inicio del año 2023 que pudo ser lanzada a modo de ensayo previo al anuncio oficial de su disponibilidad.

Bluesky Social, al igual que Twitter, también permite la publicación de GIF’s, hashtags, encuestas, videos, entre otras que se harán disponibles a lo largo del tiempo en el que se pruebe la plataforma, aunque no se haya definido cuándo se realizará el lanzamiento mundial de la misma.

El modo noche tampoco se encuentra activo y el sistema de notificación aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que habrá que esperar a que se produzca una nueva actualización de la red social para determinar si se puede acceder a algunas de estas características.

FUENTE: INFOBAE.COM