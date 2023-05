Más cepo al dólar: las claves para entender los nuevos controles

La Comisión Nacional de Valores (CNV) endureció las normas para evitar la fuga de divisas a través de la Bolsa limitando la capacidad de los operadores para comprar dólares MEP y Contado con Liquidación (CCL). La medida será publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 959/2023.



Las normas dispuestas a través de la Resolución 959 de la CNV apuntan a recortar la capacidad de los Agentes de Bolsa para tomar "cauciones o pases" (créditos) y con ese dinero luego hacerse de dólares MEP y CCL, lo que aumenta la demanda y favorece la suba de la cotización. Al realizar esta operación, los traders esperan un alza en la cotización de los dólares financieros para luego tomar la diferencia a favor.

"En la demanda de dólares financieros hay operaciones de personas y de Sociedades de Bolsa y operadores con experiencia en trading. Lo que nosotros advertimos es que hay aumento de la demanda de dólares en operaciones de traders profesionales. O sea, son maniobras de especulación buscando tasa", explicaron desde la CNV.

Las claves para la nueva medida

1. Aquellos que hayan tomado caución o pases NO podrán comprar dólar MEP o CCL. Para aquellos que normalmente compran CCL o MEP no cambia nada respecto al viernes, excepto si se tiene una caución.

2. ALYCs no pueden comprar MEP o CCL vía PPT sino que tendrán que ir a OTC o SENEBI.

Vale recordar que el dólar SENEBI se trata de una rueda paralela al "dólar de pantalla", que surge de la operación de compra y venta de bonos; y donde operan los grandes jugadores, que pactan como compradores o vendedores un precio para la transacción, independiente del que marca el mercado. Es decir, una empresa que tiene pesos en la Argentina y necesita dólares para girar al exterior, busca a otra empresa que necesita hacer lo inverso, tiene dólares afuera y necesita pesos para el mercado local.

Esto es un acuerdo entre privados. Los participantes pactan un precio por ese intercambio, que no es público, sino que será de lo que surja de la oferta y la demanda entre las partes, aunque en general el precio del intercambio suele ser más caro que el valor del Contado Con Liquidación (CCL).

En cuanto a los precios, el dólar MEP en el Senebi cerró el viernes a $439,87 a través del Bonar 2030 (AL30D), unos tres pesos por encima del MEP en el segmento PPT donde interviene el BCRA, a 436,94 pesos. Asimismo, el “contado con liqui” en Senebi terminó a $443,09 con el Global 203 (GD30C), unos dos pesos más que en PPT, a 441,18 pesos.

FUENTE: AMBITO.COM