Las predicciones de Jimena La Torre: el horóscopo del 1 al 5 de mayo

La astróloga Jimena La Torre adelanta el horóscopo para la semana que arranca el lunes 1 de mayo.



HORÓSCOPO DEL LUNES

Aries: Aprender a soltar es lo que te enseña Mayo. Paciencia, aprender a esperar. Buen momento para concretar viajes pendientes.

Tauro: En Mayo todo lo que has cosechado es un buen momento para concretarlo en un buen Das lugar a la vida, agradeciéndola.

Géminis: En Mayo la energía esta direccionada absolutamente a la familia y a organizar todos los planes con ellos. Carta de la suerte: Fluyes mejor gracias a tu equipo.

Cáncer: Aparece el amor, la compañía y la felicidad, esta energía los va a acompañar durante el mes de Mayo.

Leo: El mes de Mayo continúa con buenos vínculos y sociedades, es muy benéfico para que las puertas se abran.

Virgo: Mayo es un mes para que los signos de tierra empiecen el tiempo de la cosecha. Un tiempo para grandes inversiones y buenos movimientos económicos.

Libra: En Mayo continua con un componente muy positivo, te da un plus extra para vivir con mayor unión.

Escorpio: En Mayo podes organizar a tu familia para que estén llenos de amor y de felicidad.

Sagitario: Mayo es un gran mes para darle a gente que no conocen la oportunidad de valorar su criterio e inteligencia.

Capricornio: En Mayo es importante hacer buenos tratos en tu hogar y con tu familia.

Acuario: Mayo va a ser un mes muy especial, en el que te vas a dar cuenta de lo que vale la pena. Vas a entender como sobrellevar los momentos más difíciles.

Piscis: Mayo es un mes en el cual te vas a destacar por ser guía de las personas y ayudar de forma solidaria.





HORÓSCOPO DEL MARTES



Aries: Necesitarán recargar un poco de combustible para seguir la carrera con la luna en oposición. Sólo se apoyan en los que aman.

Tauro: La luna los obliga a charlas con su pareja y armar una buena combinación en el amor. Éxito en la pasión.

Géminis: La presencia de la luna en libra brinda mejoras en las relaciones profesionales. Las oportunidades están cerca, sólo tienes que dejarlas entrar.

Cáncer: El amor aún responde, está cerca así que sólo deben relajarse.Todo se ordena para que lo que desees tener sepas obtenerlo.

Leo: Ve despacio, pasan por terrenos en el que el demostrar el compañerismo es importante. Cambios laborales.

Virgo: Mejoras las relaciones con la familia, hoy con luna en libra logras equilibrio. Recibes un premio de amor.

Libra: La entrada de la luna en tu signo te da diplomacia y seguridad. Verán que la suerte los acompaña.

Escorpio: La entrada de la luna a libra los obligara a tener mejores relaciones diplomáticas. Su conciencia los ayuda a concretar planes.

Sagitario: La suerte te acompaña en el dinero y los encuentros con las personas importantes para tu vida. El territorio ganado es inamovible.

Capricornio: Es un día para animarse a dar un salto .Cobijados en el abrigo de los que los aman. Te apoyas en tu pareja y mejoras entre lo que das y recibes.

Acuario: En el amor brillan y están en acuerdos con más de una persona con luna en su signo. Ves que todo lo que has sembrado crece.

Piscis: La luna desde libra activa las relaciones laborales con éxito. Haces de tu vida tu propia empresa independiente.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES



Aries: Tu impulsividad puede llevarte a tomar decisiones apresuradas, pero durante Mercurio retrógrado, toma el tiempo para reflexionar y analizar la situación antes de actuar.

Tauro: Tu perseverancia y paciencia serán tus aliados durante este período de Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para investigar y evaluar todas las opciones antes de tomar decisiones importantes.

Géminis: Tu habilidad para adaptarte rápidamente a los cambios puede ser afectada durante este período de Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para reflexionar y evaluar todas las opciones antes de tomar decisiones importantes.

Cáncer: Tu sensibilidad puede llevarte a tomar decisiones emocionales en lugar de racionales durante Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para investigar y reflexionar antes de tomar decisiones importantes en el trabajo o en tus relaciones.

Leo: Tu confianza puede hacerte sentir invencible, pero durante este período de Mercurio retrógrado, reflexiona antes de tomar decisiones importantes en tus proyectos creativos o personales.

Virgo: Tu habilidad para analizar y planificar puede llevarte a ser demasiado crítico contigo mismo y los demás durante Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para investigar y reflexionar antes de tomar decisiones importantes.

Libra: Tu necesidad de equilibrio puede llevarte a tomar decisiones basadas en lo que crees que es justo, en lugar de lo que es lógico durante Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para reflexionar y analizar tus relaciones y decisiones financieras antes de tomar medidas importantes.

Escorpio: Tu intuición puede ser afectada durante este período de Mercurio retrógrado, por lo que es importante que tomes el tiempo para investigar y reflexionar sobre tus decisiones antes de tomar medidas importantes.

Sagitario: Tu pasión por la aventura puede llevarte a tomar decisiones impulsivas durante Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para investigar y reflexionar antes de tomar decisiones importantes en tus viajes o en tu educación.

Capricornio: Tu determinación puede llevarte a ser inflexible en tus decisiones durante este período de Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para reflexionar y analizar tus decisiones financieras y de trabajo antes de tomar medidas importantes.

Acuario: Tu creatividad puede llevarte a tomar decisiones arriesgadas durante Mercurio retrógrado. Tómate el tiempo para investigar y reflexionar antes de tomar decisiones importantes en tus relaciones personales o proyectos creativos.

Piscis: Tu intuición puede ser tu guía durante este período de Mercurio retrógrado, pero tómate el tiempo para reflexionar y analizar tus decisiones antes de tomar medidas importantes.



HORÓSCOPO DEL JUEVES



Aries: Solucionando temas pendientes con la pareja y el trabajo. La luna en escorpio te ayuda a cumplir con éxito tus deseos.

Tauro: Día de mejoras afectivas y evaluaciones. La luna en oposición te ayuda a hacer buenos intercambios con los demás.

Géminis: La luna en escorpio te activa a tener deseos nuevos. Charlas para nuevas sociedades e intercambios.

Cáncer: Surgirán respuestas en el orden laboral. Rencores que exigen de tu presencia con luna en Escorpio. Dejas afuera dos personas que te generan estrés y no miras para atrás.

Leo:: La energía de la luna en escorpio te ayuda para asociarte. Cambias tu suerte a favor en el amor.

Virgo: Día para organizar el trabajo a futuro. Evalúas el éxito de tu vida profesional y apuestas a lo nuevo con éxito.

Libra: Consigues un premio laboral y profesional, la luna en un signo de agua te motiva. Divides tu tiempo entre tu familia para que te alcance en todo.

Escorpio: La Luna en tu signo te ayuda a solucionar heridas para comenzar el año sin pesos del pasado. Dominas las fieras y la gente que te obligó a hacer cosas que no querías.

Sagitario: Excelente energía para el amor, la luna en escorpio despierta tus deseos. Recibirás respuestas positivas.

Capricornio: Acción apasionada para nuevos amores, desafíos, mejoras y te animas a probar todo. La rueda de la fortuna está en la familia y los amigos de siempre.

Acuario: Sumas gente a tu equipo, decides armar una sociedad con la gente que en verdad amas. Una explosión de alegría y amor con tu pareja, recibes una compañía inesperada.

Piscis: Tiempo de amar y desear nuevos proyectos y de cerrar heridas de amor. Cambias la energía de tu día y te vas de recreo. Marcas un buen territorio con el amor y la familia.



HORÓSCOPO DEL VIERNES



Aries: La llegada del eclipse te ayuda a tener más contención. Tus sentimientos llegan al corazón de tu amado con empatía

Tauro: Tomas las riendas de tu vida afectiva armas el plan con este eclipse. Sorpresas. Tu suerte es tus fantasías de amor para la conquista de la pareja.

Géminis: Este eclipse te activa a convertirte en el más amado por todos .Una nueva forma de comunicarte. Hablas con sinceridad y convences a tu pareja.

Cáncer: El eclipse te activa y te hace sentir gran cantidad de mejores respuestas por el amor. Entrega a lo que venga, espera relajado y disfruta.

Leo: Introspección y retiro, ideal para que hagas cambios en tu forma de armar tu trabajo para mejorar en las ganancias. Tu suerte eres tu mismo en tu propia empresa.

Virgo: El eclipse te da sentimientos en tus palabras. Te animas a actuar con rapidez para el amor. Logras equilibrio y paz con la pareja deseada.

Libra: Un día de mucha renovación, los problemas familiares te agotan. Cambias tu forma de relacionarte con el amor con este eclipse. Situaciones sorpresivas que te hacen virar tu rumbo.

Escorpio: Con este eclipse Recibes respuestas de pareja afectiva. Mejoras tu forma de amar, vives momentos divertidos para siempre.

Sagitario: Este eclipse en un signo de afecto y familia te da buenas relaciones en la comunicación con en el amor, te apoyas en una pareja nueva.

Capricornio: El eclipse en oposición en un signo de agua activa tus decisiones y se presenta un amor diferente. Brindis por la vida y las nuevas relaciones afectivamente estable.

Acuario: La energía del eclipse te trae demoras en la pareja Te proponen un viaje de trabajo que te aleja del amor.

Piscis: el eclipse en Escorpio te activa el nuevo amor y recibes respuestas afectivas positivas. Te dedicas a hablar mucho con tu pareja. Armas proyectos en positivo.

FUENTE: CIUDAD.COM