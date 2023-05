Maxi Trusso criticó a Lali Espósito y Tini Stoessel: “No sé si son fanas de la música”

Maxi Trusso volvió a criticar a Lali Espósito después del revuelo que se generó a comienzos de marzo tras señalar que su música tiene “giros melódicos feos”. Esta vez, en sus comentarios también aludió a las canciones de Tini Stoessel.

Esto ocurrió en República Z con Trusso como invitado en el programa Estamos en Una. En un momento de la conversación, el cantante de temas como “Nothing At All”, trajo a colación a quien compuso éxitos recientes como “Disciplina” y Diva”. “Lo que decía de Lali Espósito es que es una gran actriz, que tiene mucha soltura y todo... Pero no sé hasta cuánto le gusta la música. No sé si nació escuchando música todo el día. Pero no es para criticarla ni nada...”, disparó Trusso a la vez en que se atajó.

“El mundo también cambió un poco, está pasando con muchos esto que estoy diciendo. También te podría nombrar a gente de afuera. Lo dije de ella por eso. Y por ahí Tini también, no sé si son tan fanas de la música: empezaron haciendo obras de teatro, en la televisión, vienen de otro lado...”, se justificó el cantante que colaboró con el trío Poncho para el éxito “Please Me”. Y reafirmó: “El mundo cambió”.

En marzo pasado, Trusso había generado un fuerte revuelo al realizar una dura crítica contra la música de Lali. Todo comenzó cuando el cantante habló de los nuevos géneros que están de moda en una entrevista con el ciclo One Plus (FM One 103.7).

“De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón”, afirmó el productor cuando le consultaron si le gustaba algún artista que usara autotune, un procesador de audio para mejorar la afinación. Luego, agregó: “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

Más tarde, admitió que solo le gusta Quevedo. “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español”, dijo en relación a la colaboración que el cantante canario realizó con Bizarrap, para la Music Session más escuchada hasta el momento del laureado productor argentino. Además, volvió a ratificar: “Los demás son todos desastre, lo digo de buena onda pero…”.

Respectó a Espósito, Trusso aseguró: “Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”. Cuando Delfina Sciannamea, la conductora del programa, le recordó que había realizado colaboraciones con algunos de estos artistas, él le respondió: “Hice unos featuring pero los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno…”.

Estas declaraciones tuvieron una enorme repercusión en las redes sociales, tanto que la ex Casi Ángeles recogió el guante y decidió salir a responderle a Trusso a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “¡Para los preocupados por mis letras no teman! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300. Ahhhh se viene el disco de tu vida mi amor. Posta”, dijo Espósito en aquel momento. ¿Volverá a contestarle?

Fuente: Infobae