Marcha atrás a la veda de malas noticias: el INDEC no postergará la difusión de la inflación de abril

"El director del INDEC, Marco Lavagna, informa que los cambios en el calendario anticipado anunciados esta mañana quedarán sin efecto y se difundirán los informes técnicos en las fechas originalmente establecidas doce meses atrás". Con esa frase arranca el comunicado de la marcha atrás del organismo, que este miércoles había sorprendido al anunciar que el índice de inflación de abril sería difundido el lunes 15 en lugar de la fecha prevista, que era el viernes 12. En el medio, ese domingo, hay elecciones en cinco provincias, lo que sembró dudas en la oposición.

La excusa formal para el anuncio era esquivar una veda electora, si bien ninguna norma impide la difusión de datos estadísticos antes de los comicios. El texto oficial abordó las desconfianzas que había despertado.

"Lavagna lamentó que la intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del proceso electoral fuera malinterpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad de los equipos técnicos del INDEC", dice el comunicado. “Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”.

La reprogramación no sólo afectaba al IPC (Índice de Precios al Consumidor). En el nuevo calendario que había reportado el INDEC se postergaba la difusión del dato de balanza comercial de septiembre, que del 20 de octubre se pateaba para el lunes 23, al día siguiente de los comicios generales. También se corría la estadística de las ventas en supermercados y mayoristas que iba a quedar para después del cierre de listas del 24 de junio (del viernes 23 se pasaba al miércoles 28). Por último, el informe de intercambio comercial pasaba del viernes 17 al lunes 20: el domingo 19 podría haber una jornada electoral si es que hay una segunda vuelta.



Casualidades o no para cada uno de los cambios, la postergación que más ruido hizo en la oposición fue la de la inflación, considerando que los otros tres no son índices con demasiado impacto electoral. "Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos", reprochó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El presidenciable del PRO no fue el único que este miércoles recordó el fantasma de la intervención del INDEC durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Las "suspicacias" de las que se hizo cargo el INDEC estaban fundadas. El 14M, con sus cinco comicios, está marcado en el calendario del oficialismo desde principios de año. El vaso medio lleno: para justificar a mandatarios propios desdoblaran sus elecciones, temiendo un revés en las PASO de agosto, la Casa Rosada tomó como un aliciente que podría subirse al escenario de victorias provinciales que suman casi el 10% del padrón electoral nacional.

El retoque en el calendario del organismo estadístico parecía una última pequeña ayudita para sus amigos. Ese domingo, el oficialismo espera celebrar en Tucumán (3,69% del total de electores), San Juan (1,69%), Salta (3,06%), La Pampa (0,86%) y Tierra del Fuego (0,41%). En el Gobierno se frotaban las manos, previendo viajes de cada uno de los funcionarios para subirse a los escenarios ganadores.

Uno de los ellos es el ministro de Economía, Sergio Massa, que puede ir a festejar con su socio salteño Gustavo Sáenz. El gobernador, que busca su reelección, fue candidato a vicepresidente en la boleta del líder del Frente Renovador en 2015. Con el INDEC bajo su órbita, sumado al currículum massista de Lavagna, las miradas apuntaron este miércoles al tigrense. En el ministerio de Economía se desentendieron de los cambios del calendario de difusión.

Alberto Fernández, a pesar de haber resignado buscar otro mandato, podría ir a Tucumán a compartir palco con su exjefe de Gabinete, Juan Manzur. Quien supo ser presidenciable del FdT, regresó a gobernar su provincia, donde había pedido licencia, y ahora busca para el próximo periodo un enroque: ser segundo del actual vice, Osvaldo Jaldo. El Presidente también podría ir a Tierra del Fuego, donde se jugará su reelección uno de los pocos mandatarios que arengó por Fernández 2023-2027 durante el año pasado: Gustavo Melella.

En San Juan se enfrentarán el actual mandatario Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja. Y en LA Pampa buscará su reelección el peronista Sergio Ziliotto.

