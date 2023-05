Ante la alta inflación y a solo dos meses del último acuerdo, La Bancaria consiguió rediscutir la paritaria

En alerta por la crisis cambiaria y la aceleración de la ya de por sí alta inflación, los gremios presionan para revisar las paritarias vigentes, aun cuando los acuerdos se cerraron apenas semanas atrás. Ese es caso de la Asociación Bancaria (AB), que reclamó rediscutir las condiciones del acuerdo actual, firmado hace menos de dos meses. Y consiguió este viernes el aval del Ministerio de Trabajo: habrá audiencia entre las partes el lunes 15 de mayo.



El pedido se hizo formalmente este jueves, mediante una carta en la que el secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, le solicitó a la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, la “revisión del acuerdo celebrado el 17 de marzo del presente año, como lo establece la cláusula tercera de las actas correspondientes, en la segunda quincena del mes de mayo”.

En el escrito, el gremio advierte que “el nivel general del Índice de Precios al Consumidor registró un alza considerable en marzo (7,7%) y su acumulado en el primer trimestre”, con presión sobre rubros como “alimentos, alquileres y expensas, servicios varios, colegios y medicina, entre otros”, lo que produce un “constante deterioro en el poder de compra de los trabajadores”.

Según se informó oficialmente, Olmos aceptó el pedido de la Bancaria y convocó a una audiencia a la Asociación y empresas para el lunes 15 de mayo en la cartera laboral.

A mediados de marzo, la Bancaria y las cámaras empresarias que adjuntan las entidades financieras habían acordado en paritarias un aumento salarial de 32,5% por cinco meses y una compensación por los descuentos en el impuesto a las Ganancias a través del pago de un bono por única vez, cuyos montos fueron desde los $50.000 a los $450.000 de acuerdo a la categoría.

Se trata de una suma no remunerativa a pagarse en dos cuotas: la primera en mayo y la segunda en septiembre, de acuerdo con lo informado por el gremio. En el caso de los bancos que devuelven el impuesto a las Ganancias a sus trabajadores, no abonarían ese bono, salvo en los casos de los trabajadores que por su nivel de ingresos no tengan devolución del impuesto, explicaron.

También cerraron un porcentaje de 0,7% por el período paritario 2022 para completar una suba anual de 94,8%, en línea con lo que fue la inflación. Para este año el aumento será en cuatro partes: 6% retroactivo a enero, que tocará el 13,1% en febrero; en marzo llegará al 24,1% para terminar en el 32,5% en mayo.

Así, el salario inicial de un trabajador bancario en mayo es de $317.897. Además, se ratificó un pago de $273.500 por el Día del Bancario (en noviembre).

FUENTE: TN.COM.AR