Carlos Zimerman:“Sebastián Caceres Diputado,Viotti Intendente de Rafaela y Pullaro Gobernador”

A pocos días del cierre de listas en nuestra provincia, dialogamos con Carlos Zimerman, integrante de Futuro Radical, la agrupación del Movimiento Nacional de la Militancia Radical que tiene al “Changui” Cáceres como emblema y en plena actividad.

¿Va a a participar de esta contienda electoral?

En el movimiento estamos trabajando para que Sebastían Cáceres sea diputado, estoy con mucho trabajo y muchas actividades, no se si es el momento indicado, no cierro ninguna puerta, hasta el viernes a las 23:59 puede pasar cualquier cosa, te reitero, el objetivo es Sebastían Cáceres diputado, es lo mejor que le puede pasar a la Cámara.

¿Ustedes definieron a quién van a apoyar en la provincia?

Personalmente desde hace muchos meses me pronuncié a favor de Maxi Pullaro, es el dirigente que le hace falta a Santa Fe para terminar con la inseguridad principalmente, sabe como hacerlo, ya lo demostró. La provincia no se puede dar el lujo de elegir mal nuevamente, Perotti demostró su incompetencia, el peronismo gobierna esta provincia desde hace muchísimos años y es hora de un gobierno radical.

¿Qué piensa de Carolina Losada?

Carolina es una persona muy valiosa, un hallazgo de la política, no hay que faltarle el respeto, veo que muchos la discriminan, yo la respeto y estoy seguro que si no estuviera Maxi, ella sería una excelente gobernadora, pero Maxi hace más de un año recorre la provincia y conoce cada rincón de la provincia, eso le da un plus de ventaja que se va a notar, Maxi será el próximo gobernador de Santa Fe.

¿Qué le puede dar Sebastían Cáceres a la Cámara de Diputados?

Capacidad, honradez, ética, conducta, sapiencia. Seba está en el momento ideal, es “su” momento, estoy seguro que va a ser el diputado que marque la diferencia, tiene una capacidad de trabajo inmensa y Santa Fe se va a beneficiar. Sebastián va a impulsar un proyecto extraordinario y es el que a los comisarios se los elija por el voto popular, el vecino sabe si el comisario es un pillo o es honrado, nadie mejor que el vecino.

¿Y en Rafaela?

Vamos a apoyar y acompañar a Leo Viotti. Leo es otro que está en el momento ideal, que dejó de ser una joven promesa para ser un político de experiencia y con una capacidad de trabajo admirable. La gente lo quiere, lo estima, lo vota por que lo ve como uno más. Hay candidatos que se sienten un escalón más arriba que el resto de la gente, Leo no. Leo va a ser el próximo intendente y Rafaela va a recuperar la trasparencia que el peronismo no supo darle en todos estos años que son gobierno.

Hoy Lalo Bonino formalizó su candidatura a intendente por el sector de Milei. ¿Qué opinión le merece?

Lo primero que quiero decir es que Lalo es un muchacho excelente, hijo de una familia excelente de Rafaela y a lo largo de todos estos años se supo ganar un lugar en la política. Creo que su candidatura es funcional a la “casta” que dice combatir, el sabrá por qué lo hizo, pero de corazón le deseo toda la suerte del mundo, la política es así y hay que aprender que el día de la votación la gente es la que elige y te dice si tuviste razón o no, pero nadie tiene el derecho a censurar. No comparto decisión, yo hubiese peleado desde adentro, pero lo respeto y te reitero, le deseo lo mejor por que ante todo es una muy buena persona.

Para finalizar, ¿seguro no va como candidato?

Lo único seguro es que mañana voy a ir a trabajar como hace 36 años, voy a ir a tomar mi café al mismo bar de siempre y me voy a sentar en el mismo lugar. Hay muchos que no pueden salir a la calle por que la gente no para de “putearlos”.