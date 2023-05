Perotti no cede y enfría la operación Lewandowski

Por ahora no hay nada. La negociación entre el gobernador Omar Perotti y el senador Marcelo Lewandowski no tiene avances y, a tres días del cierre de listas en Santa Fe, corre serio riesgo de ruptura. Durante este martes no volvió a haber reuniones entre las partes; en el sector del senador interpretan que el jefe de la Casa Gris intenta llevar al límite los plazos y quitarle margen de maniobra. En el perottismo, por el contrario, consideran que los pedidos del legislador son excesivos y admiten que el diálogo está “bastante trabado”. En este marco, crecen las acciones del diputado Roberto Mirabella para ser el precandidato del oficialismo.

Lewandowski definirá en las próximas horas los pasos a seguir. No lo convencen los plazos de negociación con los que se maneja el gobernador y a la vez tiene abierta la posibilidad de inscribir la precandidatura a la Intendencia de Rosario.

En la reunión del domingo, la segunda en el fin de semana y de la que no participó Perotti sino su ministro de Gestión Pública Marcos Corach, se había pactado una comunicación para arreglar un encuentro antes del mediodía del lunes o de lo contrario ambas partes quedaban liberadas de cualquier compromiso para hacer y decidir lo que les pareciera. No hubo tal contacto, obviamente por decisión del gobernador Perotti.

Eso derivó en dos situaciones. Lewandowski decidió tomarse entre 24 y 36 horas para definir los pasos a seguir. Y Mirabella reactivó a full su campaña. Volvieron a girar sin pausa por los canales de televisión los spots donde promociona su libro Defendamos Santa Fe, las presentaciones que tenía previstas y que alguna ya había suspendido. También mandó a sus colaboradores a arreglar entrevistas en medios desde el 13 en adelante, día posterior al vencimiento de inscripción de precandidaturas.

Desde el propio gobierno reconocen incluso que la operación no puede extenderse más allá de este miércoles. El punto central de distancia es la cantidad de lugares en la lista de diputados provinciales que Perotti está dispuesto a cederle a Lewandowski. El senador pidió quince puestos y el gobernador ofreció cero. La diferencia, como se ve, es enorme. Si Perotti no da una señal superadora este miércoles, el senador se considerará en libertad de acción. Algunos en la Casa Gris, como el propio Corach, creen que todavía hay margen para sellar el acuerdo.

Lewandowski le había llevado a Perotti un planteo con 12 puntos a negociar para ser precandidato. Llegaron a manos del secretario de Medios de la provincia, Carlos Bermúdez, a mitad de semana pasada. Es decir que cuando el sábado se sentó por primera vez cara a cara con el senador, el gobernador ya conocía su mirada sobre las cuestiones que creía necesarias, no sólo para la campaña, sino para poder garantizarse gobernabilidad en caso de ser electo para la Gobernación.

Entre esos puntos, Lewandowski proponía una sociedad política-electoral que lo tuviese como precandidato único de ese sector –cabe recordar que el rossismo y el Movimiento Evita no son parte de este armado– y con lista única de diputados provinciales, encabezada por el gobernador.

Así como hay actores del oficialismo que ansían un abrazo con Lewandowski, también hay otra ala que considera que el senador pide más de la cuenta y que, en función de sus demandas, debería directamente enfrentar en las PASO a Mirabella. Ese mismo entorno del gobernador es el que asegura que el diputado es hoy el precandidato de Perotti.

Mientras en el perottismo aducen que Lewandowski quiere jugar sobre seguro y que pongan todo a su disposición; del lado del senador dicen que la negociación es para ser socios político-electorales y no una pieza descartable funcional a los intereses del gobernador. Así es muy difícil.

POR: FORNERO, PABLO.

FUENTE: LETRAP.COM.AR