India, la hija de Facundo Arana y María Susini, cumplió 15 años: mensajes emotivos y un regalo muy especial

Facundo Arana es una de las figuras con más bajo perfil, aunque cuando quiere, abre sus corazón en las redes sociales o en alguna nota que realiza. En esta oportunidad el actor que viene de hacer temporada de teatro con la obra Los 39 Escalones, se expresó muy emocionado en su cuenta de Instagram para saludar a su hija India, fruto de su matrimonio con María Susini, que acaba de cumplir 15 años.

Primero, Facundo posteó en Instagram una foto de su hija haciendo equitación, mostrando una de las posiciones que tiene su pequeña quien está entrando a la adolescencia. Allí se la puede ver de perfil acariciando a su caballo. “India y su Kalypta... Felices 15 años, Indi del alma... Qué orgullo ser tu papá... Feliz cumpleaños”, escribió el actor -que también es padre de los mellizos Yaco y Moro- junto con varios emojis de arcoíris y caras felices. Ese posteo superó los cuatro mil me gusta donde también sus familiares, amigos, colegas y fanáticos de Arana le desearon una muy feliz vida a la adolescente.

Luego el actor hizo otra publicación en carrusel con varias fotos del festejo que tuvo India. “Cumpleaños Feliz. Celebrar en familia y amigos con grandes abrazos y sonrisas.. No hay nada más”, reconoció Facundo quien suele ser muy cariñoso y expresivo en sus palabras. En la primera imagen aparece su hija con sus hermanos mellizos y las mascotas del hogar: un perro, un hurón y una llama. En la siguiente foto aparece su mujer María, besando en la frente a la jovencita de la familia quien en la mesa tenía un desayuno frugal repleto de cosas ricas para disfrutar.

Luego el actor mostró algunos regalos y parte de la decoración para el festejo de India. Allí se pueden ver una remera que dice en inglés “horse pilot” ya que ella es quien “maniobra” a su caballo, paletas de helado cada una con una decoración especial, bombones, mini tortas, cookies y muchas cosas más. La foto final es de su hija cabalgando en un momento espectacular: justo cuando saltan con su yegua una valla del establo donde entrena.

Siempre cuidadosos de exponer su vida privada, Facundo y María cada tanto abren su álbum familiar, una práctica reservada a situaciones puntuales. Como cuando María documentó los primeros pasos de India en el modelaje, cuando tenía 13 años y se animó a los flashes y a seguir por un rato los pasos de su madre.

“Es tan lindo verte en las producciones, lo haces tan profesional, lo disfrutas y trabajas en equipo”, escribió por entonces la conductora en su perfil de Instagram, acompañado por emojis de corazones, huellas de perro y un arco iris. “Felicitaciones por tan lindo local y por la ropa”, cerró María, orgullosa al verse reflejada en su hija, que debe su nombre a una anécdota que reveló Facundo.

“Cada vez que me veía China Zorrilla me decía: ‘¿Cuándo va a nacer esa india?’ Y lo dijo antes de saber que era una mujer la que venía en camino. Si no fuera que estamos hablando de China, me sorprendería, pero tenía esa magia loca”, recordó el actor, antes de profundizar en el futuro de sus tres hijos: “Los criamos para que sea lo que sea que hagan, tienen que hacerlo por la buena senda y con una sonrisa en la cara y nosotros vamos a apoyarlos con todas las ganas. Hoy podemos dar la mejor formación posible para que encaren lo que más les gusta, pero la vida de ellos es de ellos”, expresó.

