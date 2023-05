Georgina Barbarossa contó que será abuela: “Me explota el corazón”

“Explota, explota mi corazón... Chicos, atención, prepárense porque les voy a dar una noticia que se van a caer... Es una gran noticia, en mi vida es tapa de revista. Y tiene que ver con el amor”, dijo de pronto Georgina Barbarossa este lunes durante un momento de su programa A la Barbarossa (Telefe). En modo enigmático, la conductora le planteó a su mesa una novedad ocurrida en su familia, que se está por agrandar.

“Chicos, no me aguanto más, les voy a contar que ¡voy a ser abuela!”, dijo Georgina y todos sus compañeros la felicitaron por la llegada del bebé que su hijo Juan y su pareja, Lucy, tendrán en los próximos meses. “¿Saben que yo soy una bruja? Porque volví y me habían traído un regalo que era para mi sobrino nieto. Entonces, lo puse en la silla y dije: ‘Se lo voy a dar a Ignacio’. Pero después dije: ‘No, no se lo voy a dar a Ignacio, lo voy a guardar para mi nieto’”, comenzó a relatar acerca de cómo sintió que se venía el bebé.



Acto seguido, Georgina decidió llamar a su nuera para preguntarle si estaba embarazada. “Lucy, ¿vos no tenés nada para decirme?”, le planteó en el enlace, pero la chica al principio le negó la noticia. Finalmente y ante la insistencia en vivo terminó confesándolo. “¿Quién te contó?”, le preguntó y Barbarossa le aseguró que nadie le había contado sobre su embarazo. “Nadie me contó, me bajó la información. Fue algo que me vino en el cuerpo”, explicó emocionada para responder.

El hijo de Georgina y su pareja no habían revelado la noticia ya que era demasiado prematuro, sintieron que era muy pronto para poder compartirla. Actualmente Lucy está de cuatro meses y fue Barbarossa quien decidió contar esta feliz noticia en su programa. Por otro lado, reveló el género y el nombre del bebé que está por llegar: se llamará Julia y nacerá entre septiembre y octubre de este año.

Si bien este será el primer nieto “sanguíneo”, Georgina ya cuenta con nietos políticos, hijos de la hija de Miguel Vasco Lecuna, de quien la conductora enviudó en 2001. “Tengo a los nietos de Vasco, Mora y Lucas, que tienen 19 y 16 años y son grandes. Son hijos de Lucrecia, la hija de Vasco, a quien amo con locura y este verano me vino a visitar. Pero nietos de mis hijos, Juan y Tomás, todavía no tengo”, resumió Barbarossa.

Semanas atrás, y a propósito de un debate que se generó en su programa por la situación judicial de Marcelo Corazza -quien actualmente está procesado sin prisión preventiva por una causa que investiga el delito de presunta corrupción de menores- Georgina confesó que ella había sido abusada cuando era chica.

“Pero chicos... Yo cuando era chiquita y el portero de mi casa me tocaba, tenía seis años, ellos eran impecables hasta que se lo conté”. Las palabras causaron estupor entre los integrantes de su panel, pero Georgina insistió en su punto. “¿Le voy a echar la culpa a mis papás?”, indagó retóricamente la conductora, y recibió la respuesta negativa de sus colegas.

FUENTE: INFOBAE.COM