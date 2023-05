“Es el reino del revés”: el campo rechaza la importación de alimentos que impulsa el Gobierno

Luego de que el Gobierno permitiera la importación directa de alimentos por parte del Mercado Central y de los operativos realizados este lunes por la Aduana, desde el campo cuestionaron la intervención en la comercialización de frutas y verduras.





Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que en vez de usar dólares para traer productos, sería más apropiado adquirir fertilizantes, maquinaria y tecnologías para distintas actividades productivas, que podrían abastecer el mercado interno y a su vez generar más divisas por exportaciones.

Por medio de un comunicado, bajo el título “desalentar exportaciones e importar alimentos, el reino del revés”, los ruralistas mencionaron que hay otros rubros, como indumentaria y calzado, que desde hace meses suben más que los alimentos.

Al respecto, sostuvieron que eso evidencia que la inflación es un tema de la macroeconomía (déficit fiscal y emisión) y no de precios productivos.

“Por caso, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Uruguay aumentó en abril 7,6% anual, con un alza mensual de 0,7%, incluyendo una suba mensual de 1,9% para los alimentos, claramente distante de los guarismos de la Argentina”, ejemplificó la gremial que integra la mesa de enlace junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. .

Además, la entidad que preside Jorge Chemes alertó que los productores de economías regionales no cubren los costos y ahora se los condicionará más con el valor de venta de sus mercaderías.

“¿Qué implicarían para determinadas producciones de alimentos nacionales, que van a vender aún menos, y así, agravar la crítica situación financiera de las empresas y golpear más la cadena de pagos? ¿Qué pasaría con los productores de frutas, verduras, carne, leche y otras producciones regionales, que reciben un precio interno que no cubre costos, tienen serios problemas de rentabilidad, no pueden ser competitivos con este tipo de cambio, y, paradójicamente, el consumidor no puede pagar el precio de estos alimentos, inflados de impuestos?”, señalaron desde CRA.

Al respecto, la gremial consideró que las soluciones pasan por aplicar “una nueva política antiinflacionaria, eliminando el déficit fiscal”.

Además, manifestaron que será necesario promover la producción y las exportaciones. “Por ejemplo, avanzando en el Acuerdo Unión Europea- Mercosur, paralizado por este Gobierno, donde se podrían exportar más alimentos, y no sumando importaciones innecesarias”.

“En un país que puede alimentar a muchos otros, y que lo hace en mucha menor medida por las equivocadas políticas agropecuarias, todas anti-exportadoras, aplicadas por este Gobierno, plantear importar alimentos es, de alguna manera, vivir en el reino del revés”, concluyó la entidad.

FUENTE: TN.COM.AR