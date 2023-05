Bailando 2023: Marcelo Tinelli desembarcó en América con una promoción muy especial

Después de una larga espera, finalmente Marcelo Tinelli llegó a América para presentar su ciclo de baile y entretenimiento, Bailando 2023. Durante este jueves, y en exclusiva para LAM (América) se presentó la promo oficial del programa.

Con una imagen aérea, se puede observar la ciudad de Buenos Aires de noche, con vistas de Puerto Madero y altos edificios que anticipan las luces y el brillo de lo que será el espectáculo de Tinelli. Con un dron viajando a toda velocidad por la ciudad, y pasando por el Obelisco, el tradicional monumento con forma de flor de la avenida Figueroa Alcorta, el Planetario completamente iluminado, para llegar finalmente a la puerta de los estudios del canal del barrio de Palermo.



Luego, la cámara se desliza rápidamente por los pasillos de la señal, por sus oficinas y los escritorios de los empleados que trabajan en el lugar, hasta llegar al estudio más imponente. Con la tradicional música de fondo característica del programa de Marcelo, Twist and shout, de Los Beatles, se lo ve al conductor con los brazos abiertos saludando con su clásico “¡Ahora sí, buenas noches América!”.

Mientras, en la pantalla se pudo leer la leyenda: “Bienvenido Marcelo”, mientras la voz en off del locutor dijo: “Bienvenido a tu nueva casa. Bienvenido a América”.

Ya de vuelta en el estudio, Ángel De Brito contó que la promo la hizo el equipo de marketing de la señal. “Ahora sí arranca el Bailando 2023, y se viene la foto con todo el elenco”, anunció el conductor. Más adelante, anticipó que también va a comenzar El debate de El Bailando 2023, conducido por Denise Dumas. Este programa satélite irá los sábados y los domingos, por la pantalla de América.

Entre los panelistas destacados que tendrá, están confirmados los periodistas Laura Ubfal, Augusto Tartúfoli, alias Tartu, y Eliana Guercio. Cada uno de ellos representará a un programa del canal.

El ciclo de Marcelo, que dará inicio en el mes de julio, ya cuenta con algunos participantes confirmados. Tal es el caso de Tomás Holder, el exintegrante de Gran Hermano, que fue el primer eliminado de la casa más famosa del país, y también, Luciano El Tirri, primo del conductor. Por otra parte, también estarán presentes en la pista de baile Constanza Coti Romero y su novio Alexis Quiroga, El Cone.

Durante este jueves, De Brito entrevistó a Kennys Palacios, quien es otro de los futuros participantes del Bailando. El íntimo amigo y asistente de Wanda Nara confesó sus requisitos para entrar al programa de Marcelo Tinelli. “Yo no me creo bailarín, solo bailo en los boliches. Todos me dicen ‘si bailó la Mole Moli, podés bailar vos’. Nunca hice baile antes”, reconoció.

También contó que la empresaria es quien le está manejando el contrato económico con el canal. “Wanda habla directamente con Marcelo de eso”, dijo. Por otra parte, el maquillador contó sus pretensiones para el programa. “Pedí un camarín privado, porque no me gusta compartir con la gente. Y también una bailarina de talla mediana, para que pueda levantarla sin problemas”, contó.

Ángel le dijo que él es el cerebro de Wanda Nara. “Yo me doy cuenta cuando alguien le hace bien o no. L-Gante por ejemplo, nunca me cerró del todo, porque sentí que por momentos él filtraba cosas en los medios que Wanda no me las decía. Yo creo que Wanda le dio un buen ‘ayudín’ con el tema del video el año pasado, entró a otro círculo gracias a ella”, disparó sin filtro.

Más adelante, el maquillador aclaró que “me alegro que L-Gante se haya mostrado con la China Suárez para que Wanda abra los ojos, aunque sé que a ella le chupa un huevo realmente”. Y agregó: “Siempre pensé que estar cerca de él no le sumaba nada, Siempre estuve en desacuerdo con que grabara el videoclip con él y no me gustaba que ella participara de ese video”.

Y finalmente destacó su opinión entre la relación de la mediática y Mauro Icardi: “Yo creo que los dos están enamorados, y que Mauro está muy enamorado de Wanda, más allá de todo lo que pasó”.

Con informacion de Infobae.